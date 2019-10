Iohannis a promulgat legea care elimina avizele pentru unele categorii de constructii

Ziare.

Noua lege prevede, printre altele, ca nu este necesara, pentru anumite categorii de lucrari, emiterea avizelor de catre serviciile deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei, autoritatea competenta pentru protectia mediului, Comisia Tehnica de Circulatie si Autoritatea Aeronautica Civila Romana.Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat aceasta lege pe 15 octombrie.Potrivit formei trimise spre promulgare, publicata pe site-ul Camerei Deputatilor, noua lege prevede ca "emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protectia sanatatii populatiei nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari decat in situatiile speciale de derogare de la normele in vigoare prevazute de lege in care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei:a) construirea, reabilitarea, extinderea si consolidarea de locuinte unifamiliale;b) construirea de anexe gospodaresti;c) construirea de imprejmuiri".De asemenea, emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nu este necesara pentru urmatoarele categorii de lucrari:a) construirea de locuinte unifamiliale; b)construirea de anexe gospodaresti, cu exceptia celor utilizate pentru cresterea animalelor;c) consolidari ale imobilelor existente;d) construirea de imprejmuiri;e) dezmembrari, comasari de terenuri.Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulatie nu este necesara pentru locuintele unifamiliale situate pe strazi de categoria II si III si care nu sunt in zona de intersectie cu sens giratoriu.Totodata, arata forma propusa spre promulgare, "avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie sa se refere strict la tipul de lucrari necesare realizarii constructiilor, fiind interzisa solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic si legal in raport cu obiectul acesteia".Referitor la promulgarea legii, Iohannis a declarat, sambata, la Sala Palatului, ca este o initiativa propusa de liberali pentru debirocratizare."Am venit cu ceva simbolic, o initiativa legislativa despre care a mai vorbit cineva. Este prima data cand promulg intr-o zi de sambata, este acea lege initiata de liberali pentru debirocratizare", a punctat seful statului.