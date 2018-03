Iohannis a promulgat Legea privind monumentul dedicat eroilor evrei din Romania in Primul Razboi Mondial

Ziare.

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 13 februarie proiectul de lege privind ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial.S-au inregistrat 275 de voturi "pentru".Potrivit initiativei legislative, monumentul va fi construit in municipiul Bucuresti."Construirea si inaugurarea monumentului se realizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Prevederile acestei legi se indeplinesc cu consultarea Federatiei Comunitatilor Evreiesti de Romania - Cultul Mozaic. Ministerul Apararii Nationale va elabora un proiect de hotarare a Guvernului privind inscrierea monumentului in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale. De Ziua Eroilor, Ministerul Apararii Nationale si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic organizeaza la monument o ceremonie de comemorare a eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial", prevede actul normativ.Initiativa legislativa a fost adoptata si de Senat, iar Camera Deputatilor a fost for legislativ decizional.