Iohannis a promulgat legea care extinde votul in diaspora

Ziare.

com

"Promulg astazi, acum si aici, legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea de a-si exercita dreptul de vot, fara sa mai fie nevoiti sa astepte ore in sir la coada si fara sa se teama ca nu vor putea sa voteze pana la inchiderea urnelor.Noua lege introduce votul anticipat, permite votul prin corespondenta si reprezinta un prim pas menit sa creeze conditii pentru exercitarea acestui drept de catre toti cetatenii aflati la rand si in sectia de votare chiar si dupa ora 21.00 (...) Solicit Guvernului, in special MAI si MAE, AEP si Ministerului pentru romanii de pretutindeni sa dea dovada de maxima responsabilitate pentru punerea in aplicare a legii", a rostit azi Iohannis de la tribuna Palatului Cotroceni.Totodata, presedintele a facut apel la parlamentarii romani de diaspora, la partidele politice, la asociatiile de romani din strainatate, la societatea civila si la mass-media "sa informeze populatia cu privire la noile prevederi ale legii".Pe 3 iulie, Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care votul in diaspora pentru alegerile prezidentiale este extins la trei zile. Legea mai prevede ca votul in Romania si in diaspora sa fie extins pana la ora 24:00, in cazul in care exista cetateni in sectia de votare.