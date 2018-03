Iohannis a refuzat invitatia Parlamentului de a veni la sedinta dedicata Unirii UPDATE

UPDATE 09:57

Cine merge in Parlament

Presedintele a fost invitat, dar nu va merge, a transmis Administratia Prezidentiala, la solicitareaPotrivit agendei publicate pe site-ul institutiei prezidentiale,- Pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut un mesaj care nu face nicio referire la sedinta comuna din Parlament."Actul de acum o suta de ani ne este nu doar un izvor al rememorarii si al recunostintei pentru inaintasi, ci si o permanenta sursa de inspiratie pentru necesitatea dezvoltarii si aprofundarii continue a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova.In prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova, pentru succesul caruia tara noastra acorda un sprijin consistent si permanent, diplomatic, financiar si tehnic. Romania are insa si datoria de a fi pentru Republica Moldova, pe mai departe, un exemplu de natiune angajata in proiectul european, un model de economie competitiva, de societate care stie sa pretuiasca si sa valorifice potentialul sau uman. In acest proiect, sunt convins ca putem sa ne ridicam la inaltimea faptelor pe care astazi le aniversam!", a transmis Klaus Iohannis.Citeste AICI mesajul integral al presedintelui Iohannis.La sedinta solemna a Parlamentului va participa si, custodele Coroanei romane, care ar urma sa sustina un discurs. Vor adresa alocutiuni si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului,si, si reprezentantii grupurilor parlamentare.De asemenea, la sedinta plenului reunit al celor doua Camere ale Parlamentului va lua parte si o delegatie a Republicii Moldova, condusa de. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anuntat luni ca liberalii, desi sunt unionisti, nu vor face parte din delegatia Republicii Moldova pe motiv ca aceasta este condusa de Andrian Candu, care a refuzat in ultimele saptamani sa supuna votului mai multe initiative liberale, inclusiv adoptarea unei declaratii de unire.In cadrul sedintei solemne a Parlamentului va fi dezbatuta si adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918", prin care "se va reflecta unitatea poporului si a limbii romane, rolul avut de inaintasii politici si drumul care trebuie urmat de oamenii politici de astazi, precum si dorinta comuna de a continua procesul de modernizare si integrare institutionala in UE". Duminica, la Chisinau, a fost organizata "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, printre participanti aflandu-se Dan Barna si Traian Basescu, fostul presedinte afirmand ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea."Marea Adunare Centenara" a adoptat o proclamatie in care cere Parlamentului de la Bucuresti ca in sedinta solemna din 27 martie sa ia o decizie pentru "reintregirea nationala prin mijloace pasnice ale democratiei parlamentare si in limitele Constitutiei Romaniei, in conformitate cu normele dreptului international si a Actului Final de la Helsinki".