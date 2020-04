Iohannis a retras decoratia Spitalului de Urgenta Suceava. In campanie a inaugurat ambulatoriul cu Flutur (Video)

Laudat in campania pentru prezidentiale

Ziare.

com

"Astfel, in temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii, republicata, avand in vedere gravele deficiente in activitate constatate in perioada starii de urgenta provocate de pandemia de COVID-19, de natura sa anuleze orice rezultate meritorii obtinute anterior, presedintele Klaus Iohannis a retras Ordinul 'Meritul Sanitar' in grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 205 din 5 aprilie 2019, Spitalului Judetean de Urgenta 'Sfantul Ioan cel Nou' Suceava", a transmis Administratia Prezidentiala.Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat ca, in cazul deceselor inregistrate la Spitalul Judetean Suceava, la persoane confirmate cu Covid-19, exista indicii ca acestea sunt in legatura cu activitatea ilicita desfasurata de functionarii publici din sistemul medical (personal din cadrul spitalului, precum si din cadrul Directiei de Sanatate Publica Suceava).Aceste persoane nu ar fi respectat masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei noului coronavirus, in perioada ianuarie-martie.Iohannis a decorat unitatea in aprilie anul trecut. Ulterior, in a doua jumatate a lui octombrie, in campania pentru al doilea mandat la Cotroceni, Iohannis a mers la Suceava pentru a inaugura ambulatori.Lauda atunci unitatea, managerul si conducerea politica pentru "o realizare foarte frumoasa", folosind ocazia pentru a ataca PSD , care a promis spitale si nu a facut nimic."Avem, iata, la Suceava un model de bune practici in sistemul de sanatate romanesc si imi doresc sa avem astfel de exemple peste tot in tara. Extinderea si modernizarea acestui ambulatoriu si vreau sa se stie foarte clar, s-au facut cu fonduri de la Consiliul Judetean si cu fonduri europene", spunea atunci Iohannis.A.S.