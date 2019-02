Iohannis a semnat decretele de numire a ministrilor Dezvoltarii si Transporturilor

Cine este Alexandru-Razvan Cuc, noul ministru al Transporturilor

Cine este Daniel Suciu, noul ministru al Dezvoltarii

Ziare.

com

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 februarie a.c., decretele de numire in functia de membru al Guvernului a domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii regionale si administratiei publice si pentru numirea in functia de membru al Guvernului a domnului Alexandru-Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.De data aceasta, presedintele Romaniei a luat decizia de numire a noilor ministri la numai o zi dupa ce premierul Viorica Dancila i-a transmis noile propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor."Am facut aceste nominalizari pentru a pune capat situatiei de blocaj a activitatii Guvernului, mai ales ca perioada de interimat la cele doua ministere expira. Dezvoltarea regionala si transporturile sunt doua domenii cheie, pentru care am prevazut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investitiilor de care Romania are nevoie', a spus Dancila, la momentul nominalizarii.Amintim si ca marti a avut loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD . La finalul acesteia, Dancila a anuntat ca s-a decis propunerea lui Daniel Suciu pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii si a lui Razvan Cuc la Transporturi.Precizam ca, martea trecuta, Olguta Vasilescu a anuntat ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii , dupa ce a fost respinsa in repetate randuri de presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, sambata, Mircea Draghici a decis si el sa isi retraga candidatura pentru Ministerul Transporturilor Alexandru-Razvan Cuc s-a nascut la 4 decembrie 1983.Este licentiat in integrare economica europeana al Facultatii de Studii Economice ale Integrarii Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti (2006) si licentiat in drept (2012) al Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Hyperion din Bucuresti, conform site-ului www.cdep.ro.In decembrie 2003, a absolvit un curs dedicat dezvoltarii capacitatii antreprenoriale, organizat de Universitatea Romano-Americana, iar in mai 2006 a absolvit un curs de psihologia relatiilor umane, organizat de aceeasi universitate. A fost bursier in Marea Britanie al programului Leonardo Da Vinci (ianuarie-aprilie 2006) . A urmat un curs privind stabilirea profilelor de piata organizat de ITC Geneva (iunie-iulie 2008) . A absolvit, in 2008, programul de Master in Integrare Economica Europeana al Universitatii Romano-Americane.A fost expert in cadrul Ministerului Economiei si Comertului (august 2006 - mai 2007); expert in cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert si Mediul de Afaceri (mai 2007 - martie 2010); administrator al S.C. Pan D'Or Aliment SRL, Giurgiu (mai 2010 - iunie 2012) . A fost director general adjunct al S.C. Adminstratia Zonei Libere S.A., Giurgiu (ianuarie - iunie 2013) si apoi director general al aceleiasi societati (iunie 2013-octombrie 2016).A fost consilier judetean in Consiliul Judetean Giurgiu (iunie 2012 - octombrie 2015), secretar de stat in Ministerul Transporturilor, responsabil de sectorul aviatiei si sectorul rutier (noiembrie 2015-30 mai 2016), consilier la cabinetul presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu (29 iunie 2016 - 3 august 2016) si administrator public al judetului Giurgiu, in cadrul Consiliului Judetean Giurgiu (4 august 2016-20 decembrie 2016).A detinut functia de prim-vicepresedinte al Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) (2012) si a candidat din partea PP-DD la alegerile parlamentare din 2012 pentru Camera Deputatilor, potrivit site-ului alegeriparlamentare2016.ro.In cadrul alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, a fost ales deputat din partea Partidului Social Democrat in circumscriptia electorala nr. 19 Giurgiu. Este membru al Comisiei pentru transporturi si infrastructura a Camerei Deputatilor. A fost vicepresedinte al acestei Comisii in perioada 21 decembrie 2016-februarie 2017, conform site-ului www.cdep.ro.Din decembrie 2018, este presedinte al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.La 3 ianuarie 2017, a fost propus ministru al Transporturilor, fiind investit in functie la 4 ianuarie 2017. La 14 iunie 2017, si-a inaintat demisia din functie, alaturi de majoritatea membrilor Cabinetului Grindeanu. La 21 iunie 2017, Guvernul Grindeanu a fost demis prin Motiune de cenzura.Alexandru-Razvan Cuc a fost propus, la 28 iunie 2017, ministru al Transporturilor in guvernul Mihai Tudose, fiind investit in functie la 29 iunie 2017. A detinut acest portofoliu pana la 12 octombrie 2017.Vasile-Daniel Suciu s-a nascut la 7 noiembrie 1980, in Bistrita, potrivit http://www.cdep.ro/.A absolvit: Scoala Generala nr. 1 din Bistrita (1995); Colegiul National "Andrei Muresanu", sectia Bilingv Romana-Franceza (1999); Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, sectia Stiinte Politice (2003) . In 2011, a obtinut un master in management politic din partea Scolii de Studii Academice Post Universitare "Ovidiu Sincai" din Bucuresti.In perioada februarie 2004 - ianuarie 2007, a lucrat ca jurnalist, fiind seful departamentului politic al cotidianului Mesagerul de Bistrita-Nasaud. Intre septembrie 2006 si ianuarie 2007, a fost corespondent la Evenimentul Zilei. In intervalul ianuarie - septembrie 2007 a fost Director la Cancelaria Prefectului, in cadrul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud. A fost consilier parlamentar intre septembrie 2007 si iunie 2012.In 2009, a devenit purtator de cuvant al PSD Bistrita-Nasaud, iar in iunie 2010 a devenit vicepresedinte al PSD Bistrita-Nasaud si presedintele TSD Bistrita-Nasaud, noteaza http://www.cdep.ro.In iunie 2008 a obtinut functia de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.In legislatura 2012-2016, a fost ales deputat PSD de Bistrita-Nasaud. A fost secretar al Grupului Parlamentar al PSD. Din februarie 2014, a fost secretar al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic. Pana in februarie 2014, fusese membru in Comisia pentru munca si protectie sociala.In 2016, a fost reales deputat de Bistrita-Nasaud. Din februarie 2018, este lider al Grupului parlamentar al PSD. Pana in martie 2017, a facut parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.Este membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic. Membru supleant al Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est si presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Argentina.