Iohannis a semnat decretul de eliberare din functie a judecatorului din dosarul Colectiv. Procesul s-ar putea relua de la zero

El se va pensiona incepand cu 3 septembrie. In aceste conditii, toate actele efectuate de judecator in cazul Colectiv ar putea fi anulate, iar procesul ar putea fi reluat de la zero.Cererea de eliberare din functie prin pensionare a judecatorului Valeriu Mihai Terceanu de la Tribunalul Bucuresti a fost aprobata de plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la finalul lunii iulie.Judecatoria Sectorului 4 a inceput, in 7 februarie, judecarea pe fond a dosarului "Colectiv" in care sunt acuzati de ucidere din culpa patronii clubului si administratorii firmei care a pus artificiile in seara concertului din 30 octombrie 2015.In dosarul "Colectiv" s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.Dosarul "Colectiv" a ajuns la Judecatoria Sectorului 4 in 28 aprilie 2016, cand a intrat in procedura de camera preliminara.In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de persoane, intre care 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate, printre acestia fiind fotografi, artisti, olimpici si studenti straini.