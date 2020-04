Iohannis a semnat decretul prin care se prelungeste starea de urgenta: Stati acasa pentru a nu ajunge pe un pat de spital!

LIVE

Presedintele a subliniat importanta mentinerii restrictiilor impuse in ultima luna, pentru protejarea populatiei si restrangerea efectelor epidemiei de COVID-19, si a oferit cateva argumente in favoarea deciziei sale.Din acest moment, Parlamentul are 5 zile la dispozitie sa voteze daca este sau nu de acord cu decizia presedintelui, care intra insa in vigoare imediat ce decretul prezidential este publicat in Monitorul Oficial.Vezi si declaratia integrala prezentata de presedintele Iohannis la Palatul Cotroceni. - Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei.- In pofida restrictiilor fara precedent, nu exista semne certe a unei eventuale incetiniri a pandemiei.- Cu siguranta ca fara aceste masuri de izolare ne-am fi confruntat cu o explozie a cazurilor. Este scenariul pe care ne-am propus inca de la inceput sa il evitam.- Dragi romani, pericolul inca nu a trecut, iar o relaxare a restrictiilor, cum cer cu inconstienta unii politicieni, ar duce la suprapopularea spitalelor si o presiune uriasa pe sistemul sanitar.- Stati acasa pentru a ne putea recapata viata de dinainte cat mai repede!- Nu putem permite niciun pas inapoi.- Vor fi luate noi masuri si reglementari. Sunt necesare prevederi care sa faciliteze functionarea administratiei, justitiei, serviciilor esentiale.- Scolile raman inchise, se organizeaza in masura posibilitatilor activitati didactice online.- Am hotarat prin decret ca Guvernul va lua toate masurile pentru continuarea aprovizionarii cu bunurile de stricta necesitate.- O mentiune speciala pentru situatia in care se va constata o scadere a preturilor la gaze si energie pe pietele regionale: Guvernul va lua masuri ca ele sa se reflecte in pretul platit de consumatori.- Se vor putea lua masuri precum demiterea pentru cei care nu isi exercita atributiile in domeniul sanatatii, asistentei si protectiei sociale. Decretul mentioneaza posibilitatea ca managementul unitatilor sanitare publice civile sa poata fi asigurat de militari.- Termenele de preaviz in sistemul sanitar si MAI se suspenda pe durata starii de urgenta.- Protejarea suplimentara a unor categorii vulnerabile: Este interzisa incetarea sau suspendarea centrelor de ingrijire pentru varstnici, copii si adulti si alte categorii vulnerabile, publice si private. E permis ca reprezentantii lor sa ii poata transfera la domicilii, temporar.- Justitie: Activitatea de judecata continua numai in cazul urgentelor deosebite.- Furnizorii de comunicatii electronice au obligativitatea de a evita intreruperile in comunicatii.- Sunt doar cateva dintre masurile din noul decret, obligatorii pentru a depasi cu pierderi cat mai putine criza grava in care ne aflam.- Cu toti vrem sa ne reintoarcem la viata de dinainte. Depinde de noi cat de repede se va intampla.- Fac un apel la toti cei care cred ca lucrurile nu sunt atat de grave si continua sa ignore reglementarile: Nu pacaliti institutiile statului, va pacaliti singuri, pe voi, pe cei dragi, pentru ca ii puneti in pericol.- Nu va expuneti si nu ii expuneti pe cei de langa voi! Fiti responsabili si solidari!- 346 de oameni au pierdut batalia cu acest virus nemilos. Durere, neputinta, un gol imens in familiile lor. Transmit condoleante familiilor indoliate si multa putere!. Criza nu poate fi depasita decat impreuna.- Ma adresez medicilor si cadrelor medicale: Va multumesc inca o data, lupta continua si avem nevoie de profesionalismul vostru.- Pandemia a afectat numeroase sectoare economice. Va fi nevoie de infuzie de capital, de continuarea proiectelor de infrastructura, de digitalizare, de audit extins. Guvernul Orban va pregati si implementarea acestor masuri.- Orice criza aduce si oportunitati. Doar uniti putem trece cu bine peste aceasta perioada dificila.Va doresc multa sanatate!Declaratia presedintelui Iohannis poate fi urmarita video si AICI Conform Constitutiei, starea de urgenta este introdusa prin decret semnat de presedinte si intra in vigoare imediat dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial. In decurs de 5 zile, Parlamentul trebuie sa isi dea acordul, prin vot. Daca decretul este respins prin vot de catre Parlament, restrictiile si celelalte masuri impuse prin decretul prezidential se anuleaza. Decretul este valabil 30 de zile, dupa care starea de urgenta poate fi prelungita, printr-un alt decret.Ultima aparitie publica a presedintelui Iohannis a avut loc sambata, 11 aprilie, cand seful statului a transmis un mesaj video inregistrat, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici si al Sarbatorii Floriilor celebrate de crestinii ortodocsi.