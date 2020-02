Iohannis a semnat pentru toti sefii de Parchet doriti de Predoiu. Inclusiv pentru cei doi refuzati de CSM

Ziare.

Administratia Prezidentiala informeaza printr-un comunicat de presa remis joi ca seful statului a semnat decretele pentru numirea:- in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a doamnei, pe o perioada de 3 ani;- in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a domnului, pe o perioada de 3 ani;- in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a doamnei, pe o perioada de 3 ani.Presedintele a acceptat astfel toate propunerile ministrului de Justitie, Catalin Predoiu, in ciuda faptului ca doua dintre ele, Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu, au fost avizate negativ de Sectia pentru procurori a CSM Mai mult decat atat, sectia a motivat dur avizul negativ dat.Citeste si analiza Deciziile lui Iohannis si jocul de putere si interese al CSM B.B.