Iohannis a suspendat din nou sedinta CSAT

Planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019-2028;

Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2019;

Planul National de Prioritati Informative pentru anul 2019;

Programul de activitate al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru anul 2019

Ziare.

com

"Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avut loc marti, 11 decembrie a.c., a fost suspendata de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor Consiliului, avand in vedere faptul ca ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apararea tarii si securitatea nationala, fapt care a generat discutii prelungite.Drept urmare, Presedintele Romaniei a decis reluarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 19 decembrie a.c., pentru continuarea analizei subiectelor aflate pe ordinea de zi", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Se pare ca neintelegerile au fost din nou legate bugetele institutiilor din domeniul apararii.Amintim ca si in urma cu 3 luni, Iohannis a decis suspendarea unei alte sedinte a CSAT . Atunci pe ordinea de zi se afla rectificarea bugetara si seful statului a refuzat sa emita avizul pe forma propusa de Guvern.Situatia venea dupa ce Executivul condus de Viorica Dancila taiase fonduri consistente de la institutiile din domeniul securitatii nationale.Si acum relatia dintre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria este una tensionata. Premierul Viorica Dancila l-a reclamat la CCR pe seful statului, dupa ce acesta nu s-a grabit sa dea un raspuns in legatura cu numirea in functiile de ministru al Dezvoltarii si ministru al Transporturilor pe Lia Olguta Vasilescu si, respectiv, Mircea Draghici.Pe ordinea de zi a sedintei CSAT de azi erau incluse subiecte referitoare la:Totodata, era de asteptat sa se discute si despre implicatiile incidentului dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov si Marea Neagra.Participantii la sedinta de marti au fost premierul Viorica Dancila, directorul SRI, Eduard Hellvig si ministrii Niculae Badalau, Eugen Teodorovici si Tudorel Toader. Au mai fost prezenti ministrul Apararii, Gabriel Les, ministrul de Interne, Carmen Dan si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Pe de alta parte, directorul SIE, Gabriel Vlase, nu s-a numarat printre participanti.