Iohannis a terminat consultarile si face sigur referendum. Presedintele acuza incercarea jalnica a PSD de a se folosi de fostii detinuti politic

Foto: Administratia Prezidentiala

Prima zi de consultari

A fost a doua zi de consultari, invitati fiind reprezentantii partidelor din coalitia de guvernare. In timp ce ALDE a refuzat sa trimita pe cineva la Cotroceni, invocand faptul ca presedintele nu il revoca pe procurorul general Augustin Lazar, PSD a trimis, totusi, o delegatie condusa de deputatul Eugen Nicolicea, din care au mai facut parte doi fosti detinuti care reclama ca nu au fost eliberati din puscarie de comisia condusa in urma cu peste 30 de ani de procurorul Augustin Lazar.La finalul intrevederii intre delegatia PSD si presedintele Iohannis, Eugen Nicolicea a anuntat ca cei doi fosti detinuti au cerut revocarea din functie a lui Augustin Lazar si ca romanii sa fie intrebati la referendum si daca fostii "tortionari" pot ocupa functii inalte in stat.La randul sau, presedintele Iohannis a spus ca, in prima parte a intrevederii, cea "oficiala", s-a vorbit despre Legile Justitiei, constatand ca opiniile sale si ale PSD sunt contradictorii. Seful statului a invinovatit inca o data PSD pentru starea sistemului judiciar, care starneste ingrijorari, si a subliniat ca "romanii se tem ca PSD va subjuga Justitia", motiv pentru care referendumul este necesar.Klaus Iohannis a mai declarat ca la final a ramas la discutii cu cei doi fosti detinuti, ale caror povesti au fost "cutremuratoare". Presedintele a subliniat ca "tortionarii trebuie trasi la raspundere", fara sa faca referire la Augustin Lazar, dar si ca "incercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi fosti detinuti politici pentru a-si legitima asaltul asupra Justitiei este jalnica".In concluzie, Klaus Iohannis a subliniat ca este cu atat mai necesar ca romanii sa fie consultati la referendumul pe Justitie, fara sa precizeze cand va anunta care sunt intrebarile la care alegatorii vor raspunde prin Da sau Nu.Reamintim ca mandatul procurorului general expira pe 27 aprilie, iar pe 23 aprilie este programat urmatorul termen in procesul deschis de Augustin Lazar, in care cere suspendarea raportului prin care Tudorel Toader a cerut revocarea lui din functie.face declaratii:- Au venit la consultari cei delegati de la PSD. Am avut o discutie pe Justitie, pe modificarile Legilor Justitiei, despre abordarea generala.- Nu e o surpriza daca spun ca opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite. Dupa parerea mea, Justitia a ajuns asa din vina PSD. PSD da un asalt constant de la inceputul mandatului lor.- PSD e vinovat ca se discuta despre Justitie foarte mult in termen de preocupare si ingrijorare. Romanii se tem ca PSD va subjuga justitia romaneasca.- PSD e vinovat ca Romania nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine.- Am discutat foarte mult si despre referendum si am reiterat asteptarile mele in ce priveste Parlamentul.- Dupa consultarea oficiala, am ascultat povestile celor doi detinuti. Sunt cutremuratoare.- Tortionarii trebuie trasi la raspundere si sa suporte consecintele legii pentru faptele lor.- Incercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi fosti detinuti politici pentru a-si legitima asaltul asupra Justitiei este jalnica.- Nu imi imaginez ca cineva nedreptatit in perioada comunista, de care si-au batut joc comunistii, isi doreste altceva decat o justitie independenta, dreapta.- Prin urmare, voi convoca referendumul pe 26 mai.- ALDE nu a fost preocupat de starea Justitiei, nu a venit la consultari.- Va doresc o zi buna!- Pana in acest moment presedintele Iohannis nu a anuntat public daca prezinta sau nu astazi concluziile acestor consultari cu partidele, prin declaratii publice sau printr-un comunicat de presa.- Conform televiziunilor de stiri, presedintele Iohannis a fost cel care i-a cerut lui Eugen Nicolicea sa iasa pentru a putea discuta doar cu Ioan Muntean si Marin Iancu. Din fotografia remisa presei de Palatul Cotroceni reiese ca si consilierii prezidentiali au parasit in acel moment sala.revine la microfon:- Cei doi fosti detinuti politici au adresat si o sugestie de intrebare la referendum:- A doua:- Le multumesc ca au acceptat sa ii insotesc astazi.- Dansii vor mai da in cursul zilei de astazi declaratii si interviuri.- La revedere!face declaratii:- Am fost detinut politic.- Am executat 5 ani, 3 luni si 18 zile- Am fost amanat de la eliberare de 4 ori nejustificat, daca doriti va dau caracterizarile facute de cei de la penitenciar, unde nu am fost sanctionat.- Eu n-am stiut cine a fost procuror general, dar am vazut la Antena3. M-au sunat colegii si mi-au spus. M-am uitat si eu in documente.- Acest om a fost lipsit de cultul umanitatii (neavand posibilitate sa stam de vorba, aveam copii, nevasta, a tras acolo si am facut inca patru ani lipsit de libertate).- Am scris la Viena si Securitatea a luat foc, 5 au fost izgoniti din tara, trimisi in America, aici am ramas doar eu si Radu Filipescu.- Asta e pe scurt povestea vietii mele, ar fi prea complex daca as povesti ce au patit cumnatii, fratii, prietenii.povesteste ce a patit la Aiud si face cateva declaratii:- Augustin Lazar m-a amanat de doua ori si odata am iesit la raport sa reclam ca sunt nevinovat si a dat ordin sa mi se dea 10 zile de izolare ca am calomniat statul.face declaratii, alaturi de cei doi fosti detinuti de la Penitenciarul Aiud:- Dansii au avut de suferit la Aiud, Marian Iancu este si revolutionar, a fost la baricada, o fiica a fost impuscata la Dalles.- Invitatia presedintelui a fost cu privire la problemele Justitiei si nu la referendum. Ministerul Public se ocupa de respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.- Nu e normal ca de drepturile si libertatile cetatenesti sa se ocupe o persoana care le-a respins eliberarea la Aiud (referire la Augustin Lazar - n.red.)- Intrebarile despre referendum nu ni s-au adus la cunostinta, iar dansii au dorit sa sugereze 1-2 intrebari:- Cu privire la referendum, Parlamentul va aviza favorabil solicitarea presedintelui de a demara un referendum consultativ, care nu are efecte decizionale, cu recomandarile facute.- Intrevederea inca nu s-a incheiat. La discutii se pare ca au ramas doar fostii detinuti, dar se pare ca declaratii la final va face Eugen Nicolicea, relateaza Antena3.- Intalnirea dintre presedintele Iohannis si delegatia PSD a inceput. Seful statului a dat mana cu cei trei reprezentanti ai social-democratilor. "Sa stiti ca ma bucur ca v-au trimis pe dumneavoastra", le-a spus Klaus Iohannis celor doi fosti detinuti.Ca de obicei, presa nu are acces la discutii, fiind invitata afara din sala dupa inregistrarea primelor imagini.Presedintele este insotit de cativa consilieri.- Intrevederea dintre presedinte si delegatia PSD este programata sa inceapa la ora 11:00.Seful statului a discutat joi cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si cu cei ai grupului minoritatilor nationale.Toti reprezentantii formatiunilor care au purtat discutii cu seful statului au declarat ca sustin ideea unui referendum pe Justitie. Acest fapt a fost confirmat si de seful statului, care la finalul consultarilor a sustinut o foarte scurta declaratie de presa, afirmand ca "toti participantii au imbratisat ideea unui referendum".Vezi care au fost pozitiile partidelor care au participat joi la consultari: Iohannis, dupa prima runda de consultari pe referendum - Romanii au dreptul sa dea un raspuns acestui asalt al PSD asupra Justitiei "Toti participantii au imbratisat ideea unui referendum, toti au fost de acord ca oamenii trebuie incurajati sa participe la vot. Intentia mea am facut-o cunoscuta in urma cu cateva saptamani, am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului, astept raspuns", a subliniat seful statului.In ceea ce priveste intrebarile la care romanii vor trebui sa raspunda la referendum, Klaus Iohannis a spus ca asteapta raspuns de la Parlament, iar apoi le va anunta.