Iohannis a venit la Ziua Marinei cu sotia sa: A vorbit despre unitate, importanta rolului nostru in NATO si contextul regional volatil

"Va marturisesc ca pentru mine intalnirea cu dvs aici, la Constanta, are o incarcatura sufleteasca speciala in aceasta zi, cand sarbatorim Ziua Marinei si fanta Maria. Reintalnirea cu oameni din toate colurile tarii care vin in fiecare an pe 15 august intr-un numar asa de mare e emotionanta. Evenimente precum cele de azi ne dovedesc puterea valorilor si simbolilor care ne unesc - ce mesaj mai potrivit decat acesta in anul in care sarbatorim Centenarului Romaniei. Trebuie sa reprezinte pentru noi toti un moment de reflectie, astfel incat cei care gandim si simtit romaneste sa facem tot ce ne sta in putinta sa facem o Romanie mai buna, asa cum ne-o dorim cu totii.Ne aflam intr-o regiune nu doar incarcata de istorie, dar care are si o importanta strategica, mai ales ca actualul context e volatil (...) Evolutiile din aceasta regiune s-au aflat pe agenda summit -ului NATO de la Bruxelles de luna trecuta. La initiativa noastra s-a organizat pentru prima data o intalnire distincta la cel mai inalt nivel dedicata situatiei regionale - e un succes al Romaniei. Atentia acordata Marii Negre si mentionarea sa repetata in documentele adoptate la summit-ului de la Bruxelles reconfirma importanta sa strategica in Alianta", a spus Klaus Iohannis.-continua-Reamintim ca, anterior, marti, Organizatia judeteana PSD Constanta a transmis ca "nu este exclusa posibilitatea ca la ceremonii sa apara persoane incitatoare la violenta , cu scopul de a adresa injurii nu numai principalului partid de guvernamant, ci si administratiilor centrale reprezentate la festivitati", mai precizand ca "se delimiteaza de orice potentiala atitudine antisociala, de actiuni violente, care nu urmaresc decat destabilizare, cu mentiunea ca social-democratii nu au fost, nu sunt si nu vor fi nicicand adeptii sau promotorii instigarii la violenta, sub nicio forma".Programul de Ziua MarineiConform programului ceremoniilor, dupa intonarea imnului national, discursurile oficialitatilor si o ceremonie religioasa, incepe spectacolul naval. Oamenii vor putea vedea cu acest prilej nava-scoala Mircea, cele trei remorchere ale Fortelor Navale, iar evenimentul va continua cu lansarea unor scafandri de la bordul unui elicopter si cu o secventa de lupta impotriva aviatiei inamice, executata de toate navele din dispozitivul de pe mare.Scenariul va continua apoi cu o procedura standard de cautare si de atac a unui submarin inamic, realizata de doua elicoptere Puma Naval, un avion de cercetare P 8 Poseidon (SUA), corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si de trei ambarcatiuni rapide. Dupa descoperirea submarinului inamic, acesta va fi atacat din aer si de pe mare.Un alt moment va fi legat de combaterea migratiei ilegale pe mare, urmand sa fie realizat de nave si ambarcatiuni ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii pe Mare.In incheiere, in jurul orei 12.30, toate navele participante vor saluta audienta printr-o parada navala, iar Garda de Onoare si detasamentele de militari din Fortele Navale Romane, impreuna cu militari din Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii si din Ucraina, care participa in premiera la sarbatorirea Zilei Marinei Romane, vor defila pe faleza din fata Comandamentului Flotei.Mobilizare de forte si trafic restrictionatAproximativ 250 de jandarmi de la Gruparea Mobila Constanta, in cooperare cu Politia Judeteana Constanta, Serviciul Politiei Rutiere, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, Garda de Coasta si Politia Locala, vor asigura ordinea publica la sarbatorirea Zilei Marinei.De asemenea, intre orele 7.00-15.00, traficul rutier va fi restrictionat in zona peninsulara a municipiului Constanta: intersectia strazii Traian cu strada Termele Romane pana la Poarta 1 Port Constanta; intersectia strazii Traian cu Bulevardul Tomis pana in Piata Ovidiu; prelungirea strazii Traian, pe Valea Portului, pana la Poarta 1 Port Constanta; intersectia strazii Traian cu strada Negru Voda si intersectia strazii Negru Voda cu strada Ecaterina Varga.Manifestarile de Ziua Marinei Romane au inceput mai devreme in acest an, in 5 august, fiind organizate in sapte orase din tara. Astfel, au avut loc spectacole sustinute de Muzica Militara a Fortelor Navale, ateliere de scufundari, prezentari de nave.Ziua Marinei Romane a fost organizata pentru prima data in anul 1902, la Constanta, in 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, protectoarea marinarilor, iar in anul 2009 aceasta zi a fost declarata sarbatoare nationala.