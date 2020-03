Iohannis a vorbit cu presedintele Israelului despre coronavirus si masurile luate de cele doua tari

LIVE

"Presedintele Klaus Iohannis a prezentat masurile adoptate de autoritatile romane pentru identificarea si tratarea persoanelor bolnave de COVID-19, precum si pentru prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Administratia Prezidentiala precizeaza cei doi sefi de stat au transmis condoleante pentru decesele inregistrate in cele doua state, precum si urari de insanatosire grabnica celor afectati de acest virus.Cei doi au mai vorbit si despre "relatia apropiata de prietenie dintre cele doua state si popoare, bazata pe interese comune. Presedintele Klaus Iohannis l-a asigurat pe omologul israelian de sprijinul sau pentru continuarea dezvoltarii, consolidarii si diversificarii relatiilor Romaniei cu Statul Israel".In timpul convorbirii, Iohannis a reiterat invitatia adresata omologului israelian de a efectua o vizita in tara noastra dupa finalizarea crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2, invitatie acceptata de Reuven Rivlin.Citeste si In Israel, medicii arabi si evrei lucreaza impreuna in prima linie in lupta contra coronavirusului A.G.