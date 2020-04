Iohannis a vorbit cu Trump la telefon: I-a multumit pentru banii trimisi Romaniei in lupta cu pandemia

LIVE

Ziare.

com

Cei doi au discutat despre criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si asupra modalitatilor de consolidare a relatiei transatlantice si a Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA.Iohannis a transmis solidaritatea cu poporul american si condoleante pentru pierderile de vieti omenesti cauzate de pandemia generata de noul coronavirus.Seful statului roman i-a multumit lui Trump pentru ajutorul acordat in lupta cu pandemia, referindu-se, printre altele, la facilitarea de catre partea americana a utilizarii avioanelor de transport sub egida Strategic Airlift Capability din cadrul NATO, care au adus in Romania echipamente de protectie esentiale pentru personalul medical."Totodata, Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat si sprijinul american pentru obtinerea, de catre Romania, a unui echipament de detectie de tipul RT-PCR, printr-un program al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), finantat de SUA, precum si ajutorul de 800.000 de dolari pentru Romania dedicat exclusiv luptei impotriva pandemiei cu noul coronavirus", a transmis Administratia Prezidentiala.Cei doi au vorbit si despre masurile adoptate pe plan national in ambele state, rezultatele acestora, precum si planurile de actiune in perioada imediat urmatoare in domeniile medical si economic.Trump i-a spus lui Iohannis ca intentioneaza sa trimita in Romania ventilatoare pentru dotarea spitalelor.A.G.