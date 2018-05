Iohannis acuza puterea de politici bazate pe consum: Este pagubos pentru Romania sa ramanem in aceasta logica risipitoare

Ziare.

"In anul 2017, pe fondul politicilor axate aproape exclusiv pe stimularea intensa a consumului, Romania a inregistrat un deficit comercial total de 13 miliarde de euro, din care 2 miliarde de euro este deficitul comercial rezultat din produsele agroalimentare. Este pagubos pentru Romania sa ramanem in aceasta logica risipitoare, orientata exclusiv pe termen scurt", a transmis presedintele in mesajul prezentat in cadrul evenimentului organizat de Federatia Nationala Pro Agro in care s-a discutat pozitia fermierilor romani fata de propunerile Comisiei Europene privind viitorul Politicii Agricole Comune. Mesajul a fost prezentat de catre consilierul prezidential Cosmin Marinescu.Seful statului a apreciat ca directia importanta trebuie sa vizeze schimbarea statutului actual de importator net in domeniul agroalimentar, dar pentru aceasta, trebuie incurajate si sprijinite lanturile de productie competitive, aici, in tara.In opinia lui Klaus Iohannis, pentru a avea performante sustenabile in agricultura si economia noastra, politicile economice trebuie axate, in principal, pe stimularea productiei si a antreprenoriatului, care sa renasca activitatea economica si in mediul rural."Aceasta orientare este esentiala pentru revigorarea satului romanesc si pentru prosperitatea comunitatilor rurale. Este deosebit de importanta incurajarea initiativei antreprenoriale in agricultura, in special din partea tinerilor", considera presedintele.El a apreciat implicarea ProAgro in promovarea rolului catalizator pe care tinerii il pot avea in agricultura."A venit momentul sa gandim programe care sa incurajeze reintoarcerea familiilor de romani din strainatate si care sa stimuleze investitiile acestora in mediul rural. Astfel, prin incurajarea asocierii, prin promovarea agriculturii bio, prin sprijinirea infiintarii de centre de colectare regionale pentru aprovizionarea retelelor de retail cu produse romanesti, prin folosirea tuturor oportunitatilor oferite de fondurile europene, agricultura romaneasca poate deveni un veritabil vector al dezvoltarii noastre economice", a transmis Klaus Iohannis.El a amintit ca in actualul exercitiu financiar european, Romania beneficiaza de peste 20 de miliarde de euro, fonduri europene care pot contribui la competitivitatea agriculturii romanesti si la dezvoltarea mai echilibrata a zonelor rurale."Pentru aceasta, insa, prioritatile guvernamentale si eforturile fermierilor trebuie sa fie convergente", a subliniat Iohannis, adaugand ca saptamana trecuta, Comisia Europeana a prezentat proiectul de buget multianual al Uniunii Europene post-2020 si ca Romania va sustine mentinerea unor alocari semnificative pentru Politica Agricola Comuna, care trebuie sa ramana una puternica, echilibrata si orientata catre viitor, capabila sa ofere bunastare tuturor cetatenilor europeni.