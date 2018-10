Iohannis: Aderarea Romaniei la zona euro nu se va realiza foarte curand

Ziare.

com

"Trebuie sa facem diferenta intre rezultatele concrete pe care le avem acum si care se lasa asteptate. Nu suntem intr-o perioada in care intrarea in zona euro e eminenta. Nu se va realiza foarte curand, pentru ca lucrurile se misca incet la noi", a declarat Klaus Iohannis, inainte sa participe joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Seful statului a precizat ca la intalnirea de lucru cu membrii Euro Summit le va spune oficialilor europeni ca Romania doreste sa intre in zona euro."Migratia, securitatea interna, politica externa sunt temele din aceasta dimineata. Aici nu apar noutati. Practic formalizam discutiile de la Summit-ul de la Salzburg care s-au concentrat pe teme uzuale, nu au fost contradictii.Vom formaliza colaborarea mai stransa (...) Sper sa abordam chestiuni de extindere, de sanctiuni, dar nu prevad evolutii deosebit de importante.La final, la dejunul de lucru, vom avea o discutie de tipul Euro Summit. Voi spune ca Romania doreste sa intre in zona euro", a conchis Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis participa la Bruxelles, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM) si la Summit-ul Euro in format extins. Temele de discutie vor viza Brexit, gestionarea fenomenului migratiei, securitatea interna si relatiile externe ale Uniunii Europene.