Iohannis, aluzie la placutele antiPSD: Politia ridica persoane care se exprima impotriva partidului, ca in anii comunismului

"Persoanele care indraznesc sa isi spuna opinia public anti-PSD sunt luati de Politie. Asa ceva nu s-a mai intamplat din anii comunismului. Am ajuns sa dam cu piciorul la ce au construit generatii de romani, am ajuns sa dam cu piciorul la bunastarea romanilor, la imaginea tarii. Eu va spun ca exista solutii. Voi sunteti cea mai importanta parte a acestei solutii. Si va spun, PNL este un partid puternic. Are solutii si nu este singurul. Nu sunteti singuri", a acuzat presedintele sambata, la sedinta Consiliului National al PNL."Un politician pe nume Dragnea impreuna cu cativa acoliti au pus mana pe putere in Guvern si Parlament si de atunci incearca sa foloseasca aceasta putere in interese propriu si personal pentru a scapa de justitie. Nu-I preocupa nici tara, nici economia, nici romanii. Ce sa mai vorbim despre imaginea Romaniei in Europa si in lume. Ii preocupa pur si simplu sa scape de dosare. Asa ceva, dragii mei nu este posibil intr-o tara europeana, democratica si nu numai atat", a argumentat presedintele.Amintim ca Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a propus clasarea dosarului de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD.Razvan Stefanescu ar urma sa isi primeasca permisul de conducere, dupa clasarea cazului de catre procuror.Interesant este ca in comunicatul Politiei nu este oferit niciun motiv pentru propunerea de clasare a cazului, asa cum pana in acest moment, la aproape o saptamana distanta de la oprirea de catre politie a lui Razvan Stefanescu, nu a fost oferit un motiv valabil si oficial pentru care i s-au ridicat placutele si carnetul de conducere, pentru care a fost chemat in mod repetat si audiat la Politie, prima data inclusiv cu copilul sau.Detalii despre placutele antiPSD Liber la placute doar cu litere: MAE confirma ca modificarile Conventiei de la Viena sunt de 2 ani in vigoare si in Romania