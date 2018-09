Iohannis: Am suspendat sedinta CSAT. Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificare

LIVE TEXT

nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT.

Am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara

Seful statului a spus, din nou, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva"."Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii. Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. - Deocamdata s-a terminat sedinta CSAT. Spun deocamdata si veti vedea de ce.- Tema discutata azi, singura, a fost rectificarea bugetara pentru institutiile din domeniul securitatii nationale.- Este o obligatie acest aviz al CSAT atunci cand se discuta bugetele institutiilor. Asta ca sa inteleaga toata lumea ca nu este o chestiune facultativa.- Guvernul a publicat in august un proiect care prezenta o rectificare puternic pozitiva, cu mai multi bani decat in bugetul initial. Spre surprinderea multora, pe o rectificare puternic pozitiva s-au facut taieri importante de la institutii importante din zona securitatii nationale. Acest lucru nu a fost explicat.- Desi exista un termen de 30 de zile, intelegand urgenta, am stabilit sedinta CSAT mult mai repede, adica pentru azi. Intre timp, Guvernul a publicat un nou proiect de rectificare si mai optimist, cu 3,5 miliarde in plus fata de varianta initiala. - In aceste conditii este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii.- Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT.- Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT.- Rectificarea este necesara, dar nu putem face abstractie de la principiul loialitatii intre institutiile statului. Am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT.- Este numai raspunderea Gvernului pentru ce se intampla in continuare. Am spus din capul locului ca este necesara o rectificare, dar nu in acest mod. - Romania este o tara sigura, romanii sunt bine aparati. Dar aceste lucruri nu vin de la sine. Trebuie sa avem institutii puternice, bine finantate, daca dorim sa fim oameni seriosi. Daca dorim sa ramanem pe aceste sicane politice, prelungim aceasta situatie. Daca dorim sa ramanem pe aceste sicane politice, prelungim aceasta situatie.***************Anuntul privind sedinta CSAT a fost facut in 24 august de catre Administratia Prezidentiala, la trei zile dupa ce Guvernul i-a solicitat sefului statului convocarea CSAT in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, aminteste News.ro.La scurt timp de la acest anunt, Guvernul a transmis ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a convoca de urgenta CSAT pentru avizarea proiectului rectificarii bugetare poate periclita nu doar veniturile categoriilor cele mai vulnerabile, adica pensionarii, mamele si copiii, ci si accesul pacientilor la serviciile medicale si "inca o data" i-a cerut public sefului statului "sa acorde importanta cuvenita proiectului rectificarii bugetului pentru 2018 pentru a nu aduce grave prejudicii garantarii drepturilor romanilor la sanatate, pensie, siguranta publica si bunei functionari a institutiilor statului".In replica, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este "o noua minciuna a PSD si a Guvernului incompetent Dancila". Seful statului a subliniat ca rectificarea bugetara se poate face in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate nationala.El a spus ca exista doua posibilitati pentru care Guvernul minte - ori ca oamenii din Guvern nu citesc legile, ori tine strict de constructia bugetului, a doua varianta fiind mai probabila.In toata aceasta disputa, Ministerul Finantelor Publice a publicat, luni, cu nici 24 de ore inainte de sedinta CSAT, un nou proiect al rectificarii bugetare, cu modificari substantiale.Veniturile bugetului de stat sunt majorate cu 948,4 milioane de lei, fata de proiectul initial in care acestea erau diminuate cu 1,77 miliarde de lei. De asemenea, potrvit Adevarul, la bugetul asigurarilor sociale de stat s-a pastrat aceeasi crestere de 897,1 milioane lei, la fel ca si la cel pentru somaj cu plusul de 245,9 milioane lei.Apar, insa, diminuari la bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii - 330,9 milioane lei.