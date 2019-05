Iohannis amana evenimentul dedicat Revolutiei, ca sa elimine suspiciunile de asociere cu perioada electorala

Ziare.

"In ultimele zile, in spatiul public au aparut speculatii cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai a.c., la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, anul 2019 urma sa fie declarat 'Anul omagierii victimelor comunismului'.si din profund respect pentru toti cei care au luptat pentru democratie si libertate in anii tiraniei comuniste, Presedintele Klaus Iohannis a decis sa amane evenimentul pentru o data ulterioara", a transmis Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa In document se precizeaza ca, inca de la preluarea mandatului, presedintele Klaus Iohannis a "actionat constant pentru condamnarea crimelor si abuzurilor aparatului represiv al regimului comunist, precum si pentru omagierea victimelor totalitarismului".Administratia adauga ca Iohannis considera ca lectiile trecutului nu pot fi ignorate, iar asumarea corecta a istoriei si a ororilor pe care comunismul le-a produs in Romania trebuie sa reprezinte pentru noi toti un exercitiu civic permanent.Comunicatul Administratiei Prezidentiale vine dupa ce Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 i-a adresat, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care ii cere sa nu foloseasca "Revolutia Romana in scopuri electorale" Ceremonia urma sa aiba loc luni, la Palatul Cotroceni, si fusesera invitati fosti detinuti politic, disidenti anticomunisti, revolutionari sau urmasi ai familiilor eroilor martiri. Printre invitati s-a aflat si fiul Doinei Cornea, care a refuzat invitatia A.G.