Iohannis, amendat pentru discriminare dupa ce a folosit termenul "penali". Cazul Kovesi s-a clasat

Presedintele va fi astfel amendat de Consiliu cu 2.000 de lei.Asztalos Csaba a votat impotriva sanctionarii presedintelui,asa cum a declarat pentru Ziare.com, considerand ca declaratiile acestuia se situeaza in cadrul larg al libertatii de exprimare."Vorbim despre un subiect de interes public, legat de functionarea justitiei si lupta impotriva coruptiei, vorbim despre grupul tinta la care se face afirmatia, oameni politici, si de presedintele Romaniei, tot ca om politc, care are o libertate de exprimare larga atunci cand face afirmatii politice.Nu avem niciun grup vulnerabil aici, contextul trebuie luat in considerare", si-a explicat votul presedintele CNCD."Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA", a spus Klaus Iohannis, in 15 februarie , in contextul incercarilor ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o schimba pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Sesizarea a fost facuta de site-ul luju.ro (Lumea Justitiei) si vizeaza folosirea termenului "penali" de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de "inculpati" de catre procurorul sef al DNA. Sesizarea a fost inregistrata la CNCD pe 19 februarie.In petitie se face referire la conferinta de presa de la Palatul Cotroceni din 15 februarie, in care presedintele Iohannis a afirmat, printre altele, ca: "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA", precum si la conferinta de presa de la sediul DNA din 14 februarie, in care Laura Codruta Kovesi a vorbit, printre altele, despre "inculpati care fac acuzatii nereale" si despre "un festival disperat al inculpatilor"."Nu se poate accepta ca, preluandu-se si perpetuandu-se asemenea mesaje, sa ne adresam cu totii in societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puscarias', care in lumea civilizata - in principal in spatiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naste pana la reactii de ura si violenta", se arata in sesizare.In plus, reclamantii sustin ca "la presedintele Klaus Werner Iohannis se poate observa nu doar tonul, dar chiar 'ranjetul arogant' cum l-au numit o serie de cetateni, precum si refuzul de a explica termenul de 'penali' la intrebarile presei", iar in cazul Laurei Codruta Kovesi se retine, printre altele, si "tonul zeflemitor" cu care a folosit termenul "inculpat".CNCD a clasat insa sesizarea facuta in cazul Laurei Codruta Kovesi, care a folosit expresia "infractori", considerand ca e in limitele libertatii de exprimare.