Iohannis anunta ca retrage decoratiile persoanelor cu condamnari penale

Ziare.

com

"(...) am decis sa retrag toate decoratiile tuturor celor care au condamnari penale. Am demarat efectiv aceasta actiune si va fi finalizata in foarte scurt timp si veti primi exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine", a declarat seful statului marti, intrebat daca s-a gandit sa retraga decoratiile lui Adrian Nastase.Intrebarea jurnalistilor a venit in contextul in care Adrian Nastase a fost invitat de Administratia Prezidentiala si a si participat la receptia de la Cotroceni organizata in acest an cu ocazia Zilei Nationale, prezenta lui la eveniment starnind rumoare in randul participantilor si in mass-media.Adrian Nastase a fost invitat la eveniment deoarece este din 2002 detinator al Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, cea mai inalta decoratie oferita de statul roman, iar legea 29/2000 prevede la art. 47 urmatoarele: "Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci si Colan ai Ordinului Steaua Romaniei si cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios si Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele Romaniei cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si a Anului Nou".Adrian Nastase face parte in continuare din acest ordin, desi a fost condamnat definitiv la inchisoare in doua dosare Trofeul Calitatii (20 iunie 2012) si Zambaccian (6 ianuarie 2014), pentru mai multe infractiuni comise in perioada in care a fost premier si presedinte al PSD, printre care luare de mita si santaj.Din pedepsele primite (2 si respectiv 4 ani), Nastase a executat efectiv doar 500 de zile de inchisoare, insa are interdictie pana in 2022 sa fie ales in functii publice si sa ocupe o functie de conducere in partid, conform unei ample analize publicate de Mediafax.In plus, in 2013, dupa prima condamnare pentru coruptie, Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti i-a reziliat contractul de munca lui Adrian Nastase si a decis sa nu il mai invite sa le conferentieze studentilor la Drept.Legea 29/2000 prevede la Art. 52 urmatoarele:"Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii:a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate;b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului."Desi nici fostul presedinte Traian Basescu si nici actualul presedinte, Klaus Iohannis, nu i-au retras decoratia, pana in acest an Adrian Nastase nu a participat la evenimentele organizate de Administratia Prezidentiala.Acum, el a fost invitat, dupa cum a dezvaluit chiar Adrian Nastase, intr-o postare pe blog.