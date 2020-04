Iohannis anunta cum se schimba intervalele de timp in care varstnicii pot iesi din casa

Ziare.

Astfel, varstnicii vor avea doua intervale la dispozitie:"Incepand de astazi se schimba intervalul de iesire din casa, prin ordonanta militara. Persoanele peste 65 de ani vor avea la dispozitie 2 intervale: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00, cand vor putea sa iasa din casa pentru cumparaturi sau miscare in jurul casei", a declarat luni seful statului, dupa o sedinta cu cativa reprezentanti ai Guvernului.In Romania, in prezent, cei cu varste de peste 65 de ani pot sa iasa din casa doar intre orele 11:00 si 13:00, si intre orele 20:00 si 21:00.Totodata, Iohannis a anuntat ca scolile si universitatile nu se mai deschid pentru acest an scolar si a explicat de ce ar fi extrem de riscant sa se deschida: numarul mare de cazuri noi de COVID-19 si faptul ca elevii pot duce virusul la scoala sau de la scoala acasa.