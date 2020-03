Iohannis anunta o rectificare bugetara extraordinara: E nevoie de bani pentru Sanatate si pentru somaj tehnic

LIVE TEXT

"Doua masuri vreau sa le spun, le-am convenit azi. Prima, si cred ca e foarte importanta,E nevoie pentru a aloca mai multi bani pentru Sanatate. Al doilea se refera la romanii care nu mai pot merge la serviciu si este nevoie de bani pentru a veni in sprijinul lor. Pe de o parte e de nevoie de rectificare pentru sanatate, pe de alta parte pentru somaj tehnic", a subliniat presedintele.Totodata, seful statului a anuntat ca guvernul este pregatit sa adopte in sedinta de joi ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor pentru persoane fizice dar si pentru firme.Potrivit acestuia, se poate cere amanarea platii ratelor pana la finalul anului. Iohannis s-a declarat optimist, afirmand ca pana atunci economia Romaniei isi va reveni.La cererea celor care au datorii plata ratelor se poate amana cu pana la 9 luni, adica pana la finalul anului. Suntem convinsi ca pana atunci economia isi va reveni, lucrurile vor intra in normalitate", a subliniat Iohannis.De la ora 14.00 la Palatul Cotroceni a avut loc o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.La ea au participat premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Finantelor Publice, Flosin Citu, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode.- Am avut azi impreuna cu premierul si mai multi ministri o intalnire foarte importanta. Am discutat despre economie, despre protectia sociala a romanilor si despre finantele publice ale Romaniei.- La nivelul guvernului exista multe proiecte foarte bune, exista foarte multa implicare si dorinta de a rezolva problemele pentru ca romanii si firmele sa treaca cu bine prin aceasta criza.- Am inteles ca si romanii au probleme imense, am inteles ca si firmele au probleme. Dorim sa venim cu masuri si pentru oamenii simpli, dar si pentru firme. Criza din sanatate se va termina si ne dorim ca atunci Romania sa fie in situatia sa repornim imediat economia si sa revenim la o viata normala.- Vreau sa va comunic doua masuri, le-am convenit azi. Prima, si cred ca e foarte importanta,E nevoie pentru a aloca mai multi bani pentru Sanatate. Al doilea se refera la romanii care nu mai pot merge la serviciu si este nevoie de bani pentru a veni in sprijinul lor.- A doua masura,La cererea celor care au datorii, plata ratelor se poate amana cu pana la 9 luni, adica pana la finalul anului. Suntem convinsi ca pana atunci economia isi va reveni, lucrurile vor intra in normalitate.Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit si marti cu premierul si mai multi ministri, iar la finalul sedintei seful statului a anuntat ca va intra in vigoare o noua ordonanta militara Miercuri, la ora 12:00, Romania a intrat in carantina fortata de epidemia de coronavirus.Ordonanta Militara nr.3, care a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial , instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei.Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.