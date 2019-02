Iohannis ataca "bugetul rusinii nationale" la CCR: PSD va primi de 20 de ori mai mult din finantarea partidelor

LIVE TEXT

voi sesiza astazi Curtea Constitutionala a Romaniei pe Bugetul 2019 - Bugetul rusinii nationale. Aceeasi soarta de sesizare a Curtii Constitutionale o va avea si Legea de aprobare a plafoanelor

Bugetul a trecut de votul final in Parlament. Alocatii mai mari pentru copii, bani mai putini pentru serviciile secrete

Reactiile lui Iohannis dupa adoptarea bugetului

Ziare.

com

"Exista si aspecte de neconstitutionalitate., nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii.", a anuntat seful statului, intr-o scurta declaratie de la Cotroceni.Klaus Iohannis a criticat, din nou, in termeni foarte duri bugetul pe 2019, precum si guvernarea PSD care, spune el, a esuat, unicul sau obiectiv fiind "de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale"."In spitale, probleme peste probleme. Educatia este subfinantata. Economia Romaniei este bulversata, mai ales dupa OUG 114, data in mare taina la sfarsitul anului trecut.De autostrazi nici nu poate fi vorba. Despre justitie? Intreaga guvernare PSD a avut obiectivul clar de a pune mana pe Justitie, de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale", a afirmat Iohannis.Totodata, seful statului a acuzat PSD ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu Dragnea."PSD nu guverneaza pentru romani. PSD guverneaza pentru Dragnea. PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania", subliniaza presedintele.- Un lucru este clar. Guvernarea PSD a esuat. In spitale, probleme peste probleme. Educatia este subfinantata. Economia Romaniei este bulversata, mai ales dupa OUG 114, data in mare taina la sfarsitul anului trecut.- De autostrazi nici nu poate fi vorba. Despre justitie?- PSD nu guverneaza pentru romani.- Bugetul rusinii nationale, acesta este bugetul propus pentru 2019.Ei l-au numit bugetul investitiei si este prima mare minciuna. Toata lumea s-a intrebat de ce a intarziat PSD bugetul 3 luni. In 15 noiembrie trebuia prezentat in Parlament. Va spun eu: Ei nu vor sa se realizeze investitii, pentru ca nu au bani, de aceea, l-au intarziat.- Acum cateva zile, ministrul PSD, intrebat cum e cu spitalele regionale, a dat un raspuns stupefiant: avem bani pentru proiectare. Auzi, in al treilea an de guvernare au bani de proiectare.- In schimb, daca e vorba despre ei, au de unde.- O victima sigura este administratia locala care va primi mai putin decat anul trecut.Bugetul rusinii nationale nu doar ca pune in pericol economia romaneasca, are aspecte clare de neconstitutionalitate. Nu se respecta obligatii asumate de Romania fata de Uniunea Europeana, din care facem parte. Se incalca unele drepturi fundamentale, s-a ignorat rolul Consiliului Fiscal. Se aduce atingere principiului descentralizarii si principiului subsidiaritatii.- Pentru toate acestea,, pe care tot astazi o voi trimite spre analiza Curtii Constitutionale a Romaniei. Parlamentul a dat vinerea trecuta votul final asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 2019. Au fost 275 de voturi pentru, 122 impotriva si 2 abtineri.Printre cele mai importante modificari aduse bugetului in Parlament se numara cresterea alocatiilor copiilor, diminuarea bugetelor SIE si SRI si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 295 de milioane de lei pentru implementarea programelor Vitamina D, Panorama si Teste markeri tumorali, bugetele Finantelor si SPP fiind diminuate.Pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii va fi redus bugetul Ministerului Finantelor cu 110 milioane de lei.Prima reactie a lui Iohannis pe acest subiect a fost chiar in ziua in care bugetul a fost adoptat de Parlament. Seful statului a facut praf bugetul , afirmand ca arata dispretul total al coalitiei majoritare fata de asteptarile romanilor. A doua reactie a venit miercuri , de data aceasta prin vocea purtatorului sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi. Aceasta a spus ca Iohannis considera ca "bugetul pentru anul 2019, croit din imaginatia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezinta o noua dovada a iresponsabilitatii si modului defectuos prin care social-democratii au decis sa guverneze Romania".