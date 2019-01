Iohannis ataca la CCR legea care interzice organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare

Ziare.

com

Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala a fost transmisa de Parlament spre promulgare presedintelui pe 29 decembrie 2018, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat remisPrin continutul normativ, unele dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale si jurisprudentei instantei de contencios constitutional, sustine Iohannis in sesizarea trimisa CCR."Autoritatea legiuitoare este libera sa opteze pentru orice solutie legislativa in materie referendara, insa fara a interfera cu competentele celorlalte autoritati publice in acest domeniu, precum si fara a le modifica statutul constitutional ori atributiile prevazute in Legea fundamentala.Or,", se arata in sesizarea trimisa Curtii."Art. 90 din Constitutie prevede: 'Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national'., chiar daca consultarea Parlamentului este obligatorie, in sensul ca ea trebuie realizata, darNumai presedintele Romaniei are dreptul de a decide care sunt problemele de interes national si, in cadrul acestora, de a stabili, prin decret, problema ce constituie obiectul referendumului si data desfasurarii acestuia, potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumulu", se arata in documentul citat.Seful statului adauga caprin mai multe initiative legislative de modificare a Legii nr. 3/2000, insaKlaus Iohannis invoca in acest sens doua decizii ale CCR din 2007 (Decizia nr. 147/2007 si Decizia nr. 355/2007), potrivit carora referendumul cu privire la probleme de interes national se poate desfasura oricand in timpul anului.Referitor la referendumul privind demiterea presedintelui, Iohannis arata ca articolul 95 alin (3) din Constitutie prevede: "Daca propunerea de suspendare este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui"."Asa cum rezulta din jurisprudenta constitutionala indicata la punctul anterior (Decizia nr. 147/2007 si Decizia nr. 1218/2008), acest tip de referendum se poate desfasura oricand in cursul anului, daca Parlamentul a aprobat propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei, Curtea Constitutionala retinand ca in Constitutie nu exista nicio alta conditie care sa interzica organizarea si desfasurarea referendumului simultan cu alegerile prezidentiale, parlamentare, locale sau alegerile pentru Parlamentul European ori intr-un anumit interval de timp anterior sau posterior alegerilor mentionate.Fata de cele de mai sus, solutia legislativa cuprinsa in art. II pct. 4 din legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca art. 2 alin. (1), art. 95 alin. (3), precum si art. 147 alin. (4) din Constitutie", se mai precizeaza in comunicat.Klaus Iohannis mai arata ca solutia legislativa cuprinsa in art. II pct. 4 din legea dedusa controlului de constitutionalitate, referitoare la referendumul privind revizuirea Constitutiei, incalca art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 147 alin. (4), precum si art. 151 alin. (3) din Constitutie.De asemenea, in ceea ce priveste organizarea referendumului local, sunt incalcate art. 1 alin. (4), art. 2 alin. (1), art. 120 alin. (1) din Constitutie.