Iohannis ataca la CCR modificarile la Codul Penal si legea pentru prevenirea faptelor de coruptie

Printre obiectiile presedintelui se numara unele"Ca prima Camera competenta, legea supusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata de Senat in sedinta din data de 3 iulie 2018.Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2), fiind dezbatuta si adoptata cu depasirea termenului constitutional de 60 de zile stabilit pentru prima Camera sesizata", transmite Administratia Prezidentiala.In plus, Iohannis mai sesizeaza si ca legea a fost "dezbatuta si adoptata de catre Camera Deputatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutie intrucat, pe de o parte, aceasta lege a fost adoptata in cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor neconstitutional intrunita, iar pe de alta parte, legea criticata nu a fost expres inscrisa pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor, existenta acesteia pe ordinea de zi a acestei Camere neputand fi prezumata ca fiind implicita, intrucat la momentul convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara (27 iunie 2018) legea in cauza nu fusese adoptata de Senat si nici nu fusese inregistrata la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor".Pe de alta parte, seful statului s-a oprit si asupra prevederilor nou introduse in Codul Penal, ca de exemple cele referitoare la"Criteriile de stabilire a legii penale mai favorabile nu pot fi inventariate, o astfel de enumerare fiind de natura sa piarda intotdeauna din vedere imprejurari cu relevanta intr-o anume situatie de fapt, acesta reprezentand, de altfel, motivul pentru care legislatiile penale nu opereaza cu astfel de norme.Spre exemplu, textul propus ignora chiar doua dintre institutiile care au avut relevanta importanta in situatiile tranzitorii, dupa intrarea in vigoare a noului Cod penal in 2014, si anume plangerea prealabila si impacarea partilor.Textul va crea situatii inechitabile si va duce la aplicarea, in concret, a legii penale mai grave, nu a celei mai favorabile", sustine Iohannis in sesizarea depusa la CCR.Alta prevedere asupra careia s-a oprit Iohannis se refera la"Prin modificarea realizata si criticata, legiuitorul a eliminat de la litera a) a art. 17 obligatia de a actiona avand temei contractual, ceea ce are ca efect dezincriminarea faptelor comisive savarsite prin omisiune, in ipoteza in care obligatia de a actiona nu rezulta din lege, ci dintr-un contract existent intre parti.Spre exemplu, infractiunile contra vietii ori integritatii corporale ori sanatatii pot fi savarsite prin omisiune de catre persoane obligate sa actioneze in baza unui contract (de munca, de colaborare etc.).Apreciem ca - prin restrangerea de catre legiuitor a incriminarii infractiunii comisive savarsite prin omisiune doar daca obligatia de a actiona este prevazuta expres de lege, eliminandu-se obligatia de natura contractuala - devin lipsite de ocrotire valori esentiale, precum dreptul la viata ori la integritate fizica si psihica, fiind incalcat astfel art. 22 alin. (1) din Constitutie", arata presedintele.Iohannis se refera si la"Prin noua reglementare a modului de stabilire a pedepselor in cazul concursului de infractiuni, legiuitorul a renuntat la caracterul obligatoriu al aplicarii sporului si, in acelasi timp, a limitat cuantumul sporului de pedeapsa aplicabil atat in cazul pedepselor cu inchisoarea, cat si in cazul celor cu amenda.Cu alte cuvinte, aplicarea sporului devine facultativa, iar cuantumul sporului maxim de pedeapsa aplicabil este redus semnificativ, fiind limitat de catre legiuitor.Totodata, prin aceasta modificare, judecatorul este lipsit de libertatea de a sanctiona in mod corespunzator o perseveranta infractionala deosebita, indeosebi in cazul savarsirii de catre aceeasi persoana a unui numar mare de infractiuni, toate cu un ridicat grad de pericol social, pentru care un spor de pana la 3 ani inchisoare echivaleaza cu o nepedepsire a acestei perseverente si a gradului sporit de pericol social prezentat de persoana infractorului."Iohannis mai sustine ca este contradictoriu si imprecis textul care restrange revocarea obligatorie asub supraveghere in cazul savarsirii doar a unei noi infractiuni intentionate si doar la ipoteza in care, pentru noua infractiune, s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de un an.El critica si prevederile privind modul in care pot fi dispuseCu privire la, seful statului spune ca vor avea ca efect ingreunarea sau impiedicarea anchetarii unor cauze penale si este ignorat dreptul persoanelor vatamate prin acest gen de infractiuni de a beneficia de o procedura echitabila.Iohannis precizeaza si ca legea reduce pedepse si termene de prescriptie, in lipsa unei nevoi sociale care sa justifice renuntarea la traditiile dreptului penal.El mai arata ca abrogarea prevederii prin care este "considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public", conduce lacand sunt comise de catre un functionar public sau fata de un astfel de functionar.Potrivit lui Klaus Iohannis, prevederea referitoare la "informatii nedestinate publicitatii" este neclara si incalca standardele privind calitatea reglementarii, intrucat acestea sunt limitate doar la informatiile clasificate ca secret de stat sau de serviciu.El critica si alte prevederi, intre care si cea referitoare la faptul ca "favorizarea savarsita de un membru de familie sau de afin pana la gradul II nu se pedepseste"."Prin instituirea unor asemenea reglementari contradictorii, legiuitorul da dovada de lipsa de consecventa in reglementare, ceea ce instituie premisele pentru interpretari diferite in practica judiciara, dar si pentru crearea de inechitati intre destinatarii normelor legale.Respectarea legilor este obligatorie, insa nu se poate pretinde unui subiect de drept sa respecte o lege care nu este clara, precisa si previzibila, intrucat acesta nu isi poate adapta conduita in functie de ipoteza normativa a legii. De aceea, legiuitorul trebuie sa manifeste o deosebita atentie atunci cand adopta un act normativ", afirma seful statului.Presedintele Iohannis atrage atentia si asupra prevederilor care stipuleaza ce, sustinand ca acestea sunt de natura sa incurajeze actele de coruptie la nivelul demnitarilor si al magistratilor si sa aiba consecinte negative grave asupra procesului de legiferare si asupra corectitudinii actului de justitie, vulnerabilizand toate cele trei puteri ale statului.El subliniaza ca aceste prevederi sunt de natura a afecta activitatea si imaginea publica a autoritatilor statului si contravin principiului statului de drept si principiului suprematiei Constitutiei si obligativitatii respectarii legilor, vulnerabilizand increderea cetatenilor in autoritatile statului.Seful statului mai sustine in sesizare, intre altele, ca prevederea conform careia "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii acesteia" este neclara si reprezinta o "incurajare" a fenomenului infractional.El spune si ca modul in care este definitconduce la dezincriminarea partiala a asocierii in vederea savarsirii de infractiuni, in lipsa scopului urmarit si in lipsa unor infractiuni grave."Daca asemenea fapte nu sunt sanctionate, respectiv nu sunt descurajate prin mijloace de drept penal, are loc o incalcare a valorilor fundamentale, ocrotite de legea penala, printre care statul de drept, apararea ordinii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor. Constitutia consacra, astfel, obligatia legiuitorului de a lua masuri prin adoptarea tuturor instrumentelor ce sunt necesare in vederea prevenirii starii de pericol si a fenomenului infractional", adauga Iohannis in sesizare.Modificarile aduse Codului Penal au fost contestate la CCR si de Opozitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar Curtea va dezbate aceste sesizari abia pe 17 septembrie , raportor in acest caz fiind judecatorul Livia Stanciu.Amintim ca Consiliul Europei a cerut Romaniei sa nu modifice Codurile Penale fara avizul Comisiei de la Venetia , care este asteptat abia in 19 octombrie. Camera Deputatilor, decizionala, a votat, pe 4 iulie , modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu doar o zi inainte . Ambele Camere erau in sesiune extraordinara.