Iohannis avertizeaza iar Guvernul, la ambasada SUA: E nevoie de o guvernare care sa respecte statul de drept

"Sunt convins ca presedintia Consiliului UE va prezenta o oportunitate deosebita pentru promovarea parteneriatului transatlantic. Doresc sa asigur partenerul nostru strategic ca sunt ferm angajat ca tara noastra sa ramana acelasi actor implicat, responsabil si stabil. Cooperarea dintre Romania si SUA in plan politic, militar si de Securitate au ajuns la un nivel exceptional.Incurajem consolidarea dimensiunii economice, inclusiv prin investitii, in domenii precum cel energetic, insa ca acest obiectiv sa fie posibil,Toate acestea nu reprezinta o optiune ci singura cale pentru o Romanie puternica, un partener strategic. Veti gasi mereu in Romania un aliat, un partener si un prieten pe care va puteti baza", a afirmat presedintele Klaus Iohannis.Iohannis a adaugat ca democratia nu este ceva ce trebuie tratata ca si cum ar fi un dat."Istoria Romaniei si prin ne reaminteste constant ca democratia nu trebuie luata drept un dat garantat. Poate aceasta e cea mai mare lectie pe care trebuie sa ne-o insusim acum, la 100 de ani de prietenie cu SUA. Democratia trebuie aparata consolidate in fiecare zi cu toata determinare, in Europa, Romania si toate colturile lumii", a completat seful statului.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila nu au participat la receptia organizata, vineri seara, de ambasada SUA cu ocazia celei de-a 242-a aniversari a Zilei Independentei.Printre politicienii prezenti se afla Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, Alina Gorghiu, Melescanu, Ecaterina Andronescu, Fifor, Cimpeanu, Remus Procopie, Raed Arafat, Cristian Diaconescu. La eveniment este si seful SRI, Eduard Hellvig.