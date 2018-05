Iohannis avertizeaza iar Guvernul: O harababura totala! Mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?

LIVE Text

Nerealizari majore la fonduri europene

Seful statului a atras atentia ca din 31 de miliarde de euro, fondurile alocate Romaniei in perioada 2014-2020, pana acum nu au fost folosite nici macar 5 miliarde de euro. In plus, Iohannis a criticat Guvernul ca nu are datele publicate la zi pe acest subiect, asa ca a fost nevoit sa isi faca cercetarea de pe site-ul Comisiei Europene.Pe de alta parte, seful statului a cerut coalitiei PSD-ALDE sa spuna clar ce are de gand sa faca cu Pilonul II de pensii, aratand ca toate scenariile avansate dar neasumate pot induce ideea ca Guvernul a ramas fara bani. Asadar, Iohannis a cerut Executivului sa spuna public daca mai are bani sa plateasca salariile si pensiile pana la sfarsitul anului.- Buna seara! Astazi, despre doua teme importante: fonduri europene si pensii.- Despre fondurile UE vreau sa se inteleaga ca- Noi dispunem, pentru perioada de finantare 2014-2020, teoretic, de fonduri europene in valoare de 31,3 miliarde de euro. Din acesti bani, pana in momentul de fata, am folosit 4,9 miliarde de euro, ceea ce reprezinta 15,8%.- Acum, este important de stiut ca perioadele de finantare sunt construite pe cate sapte ani. Acum ne aflam in perioada 2014-2020, deci am trecut de jumatate si,- Aceste date sunt oficiale, atat de pe site-ul Comisiei Europene, cat si informatii oficiale de la Guvernul Romaniei. Din dorinta de a prezenta o informare exacta, am cautat cele mai noi date, atat de pe site-urile Guvernului, cat si ale Comisiei Europene.- Ultima informare sau ultima postare, cum se spune, care a fost gasita pe vreun site al Guvernului Romaniei este din 2 februarie. Acum suntem aproape la jumatatea anului.. Unii vor crede ca poate se ascunde ceva, altii vor crede ca poate au avut o alta treaba decat sa informeze. Oricum ar fi, pentru corecta informare, am luat atunci date mai detaliate de pe site-ul Comisiei Europene, unde datele sunt, evident, la zi.- Fondurile UE se compun din doua categorii mari - fondurile de coeziune, care sunt folosite pentru dezvoltare, fondurile care sunt folosite pentru a cofinanta agricultura, fondurile destinate politicii agricole si alte cateva fonduri mai mici la care nu ma voi referi astazi.- Important de stiut pentru coeziune, deci bani care pot fi folositidin cele 31. Aproximativ 8 miliarde virgula ceva sunt bani pentru politica agricola si inca sume mai mici sunt pentru alte fonduri.- Un pic mai in detaliu despre coeziune. Ca sa inteleaga toata lumea, acestia nu sunt bani pe care ne obliga cineva sa-i folosim intr-un anume fel. Sunt bani care pot fi folositi pentru constructia de autostrazi, spitale, retele de apa si multe alte lucruri.- Depinde de noi, de cei care concep proiecte, cum folosim acesti bani.- Acum cineva ar putea sa spuna "nu face nimic, lucram mai intens de acum incolo si o sa folosim bani". Dar asta ar insemna sa existe proiecte. Si aflam inclusiv de la guvernantii nostri ca rata de contractare, adica proiecte depuse, acceptate, care pot intra la finantare, avem doar pentru 40% din acesti bani. Deci- In ansamblu, atentionarea mea vine in urmatorul sens: Guvernul sa se preocupe mai intens, mai mult de aceasta chestiune. Sunt bani de care putem sa beneficiem, care pot fi folositi pentru dezvoltarea Romaniei.- A doua tema: pensii. Se discuta de cateva zile bune despre. Din pacate,. Ba se desfiinteaza, ba nu se desfiinteaza, ba se suspenda, ba nu se suspenda, ba e un proiect asumat, ba nu e asumat. O harababura totala!- Si totusi, lumea isi pune intrebarea: De ce s-a creat aceasta incertitudine din partea PSD? Oare ce tintesc ei? Nu s-au inteles intre ei? Greu de crezut.- Unii spun ca acesti bani de la Pilonul II vor fi folositi in alta parte. Nu stiu, dar trebuie sa ne dea un raspuns.- Cred ca Guvernul si PSD trebuie sa raspunda clar la 2 intrebari. Prima intrebare e- Iar intrebarea a doua e urmatoarea:- Va multumesc, va doresc o seara buna!Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis a criticat rata scazuta de absorbtie a fondurilor europene."Au aparut discutii foarte serioase si ingrijoratoare privind fondurile si este natural. Avem nerealizari majore la fonduri europene.. Imi doresc ca Romania sa atraga fonduri ca sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a spus Iohannis, la Sofia, inainte de summit-ul UE-Balcanii de Vest.Recent ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat ca Romania are fonduri europene consistente pentru infrastructura de transport (6,6 miliarde euro) , dar absorbtia banilor europeni se face cu ajutorul antreprenorilor care trebuie sa implementeze proiectele.Ministrul a adaugat ca exista doua probleme majore in acest sens, si anume intarzieri intre 12 si 84 de luni in executia lucrarilor si nepredarea lucrarilor executate, pentru ca antreprenorii nu au facut cereri de plata.