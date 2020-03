Iohannis: Aveti grija de parinti si bunici, dar de la distanta! Urmeaza saptamani critice

LIVE TEXT

Seful statului a subliniat ca toate datele arata ca noul coronavirus poate fi letal intr-o proportie mult mai mare pentru persoanele in varsta fata de cele tinere si le-a cerut acestora sa evite deplasarile si sa nu se expuna unui risc urias."Dragi pensionari, nu va expuneti inutil unui risc urias! Limitati orice deplasare in afara domiciliului, cu exceptia celor de stricta necesitate! Este singura cale prin care puteti sa va protejati si sa ii protejati si pe ceilalti de boala si suferinta pe care le provoaca acest virus.Dragi romani, intr-o cumplita ironie a sortii, a-i ajuta pe ceilalti inseamna astazi si in saptamanile care vor veni a sta departe de ei. Oricat de crud si paradoxal ar suna acest lucru, este adevarat. Mentinerea distantarii sociale este calea care ne va scoate la lumina dupa aceasta incredibil de dificila perioada.", a transmis Klaus Iohannis.Presedintele a atras atentia ca "urmeaza saptamani critice, care vor pune la grea incercare toate capacitatile statului, dar si rezistenta noastra morala si emotionala".Totodata, seful statului a tinut sa precizeze ca doar daca suntem responsabili si respectam toate recomandarile autoritatilor aceasta criza va trece mai repede.Aceasta a fost prima aparitie a sefului statului dupa intrarea in vigoare a ordonantei militare, duminica seara Sambata seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat noi masuri ce au fost luate in cadrul starii de urgenta.Astfel, intre orele 22.00 si 06.00, romanii se vor putea deplasa doar daca merg la serviciu sau au nevoie de cumparaturi sau asistenta medicala. Ei trebuie sa aiba fie legitimatia de serviciu, fie o declaratie pe propria raspundere, ce trebuie completata in prealabil.Totodata au fost inchise mall-urile si cabinetele stomatologice. Masuri dure au fost luate si pentru cei care incalca izolarea la domiciliu, ei urmand sa fie plasati in carantina, pe langa amenda si dosar penal.- Dragi romani, din nefericire, inevitabilul s-a produs si tara noastra se confrunta cu situatia tragica a primelor decese in contextul infectarii cu noul coronavirus. Mentinerea distantarii sociale este calea care ne va scoate la lumina dupa aceasta incredibil de dificila perioada.- Traim momente de cumpana pentru intreaga omenire, pe care niciunul dintre noi nu le-ar fi crezut posibile.- Acum este momentul sa fim puternici si solidari. Depinde de noi, de modul in care intelegem sa ne respectam si sa ii respectam pe ceilalti sa depasim cu bine aceasta criza care nu afecteaza doar Romania, ci intreaga lume. In aceste zile si in lunile care urmeaza, solidaritatea trebuie sa fie realitatea noastra de zi cu zi, avand grija de sanatatea noastra si protejandu-i pe cei de langa noi.- Adevarata forta a unei natiuni este capacitatea de a avea grija unii de altii, de a nu abandona pe nimeni. Procedand responsabil, respectand cu strictete regulile si recomandarile autoritatilor, castigam timp pretios si ajutam sistemul medical sa ii poata trata pe cei infectati.- Sa nu le ingreunam si mai mult munca celor pe umerii carora sta in aceste clipe critice o presiune uriasa! Fiecare zi in care, prin comportamentul si atitudinea noastra, am contribuit la limitarea raspandirii infectiei este o zi mai aproape de momentul in care ne vom relua cu totii activitatile carora le ducem lipsa acum, iar afacerile blocate acum se vor putea redeschide.- In aceste momente dramatice, cu atat mai reprobabile sunt incercarile unor politicieni, inclusiv alesi locali, de a folosi criza generata de noul coronavirus in batalia electorala.si o lipsa de responsabilitate de neimaginat.- Gravitatea situatiei cu care ne confruntam este fara precedent si tocmai de aceea trebuie sa ne unim fortele pentru a izbandi impreuna in aceasta lupta de durata si de uzura.Toti cetatenii romani, indiferent ca sunt sanatosi sau bolnavi, au dreptul la protectie din partea statului roman. Si va asigur ca statul roman face toate eforturile pentru a depasi cu bine aceasta grea incercare.- Impreuna cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii evaluam permanent evolutia raspandirii infectiei. Masurile restrictive de pana acum au fost luate gradual, in functie de etapa in care ne-am aflat din punctul de vedere al transmiterii virusului in comunitate.- Ca om care iubeste democratia, orice restrangere in exercitarea drepturilor fundamentale ma mahneste profund. Generatiile care au avut cel mai mult de suferit de pe urma privatiunilor unui regim care ne-a suprimat drepturile si libertatile decenii la rand inteleg probabil cel mai bine cat de greu este sa iei astazi asemenea masuri. Nu este o decizie usoara, dar este necesara pentru a proteja sanatatea romanilor si a familiilor acestora.Vreau ca fiecare roman sa inteleaga ca nu ne vom opri si vom lua masuri chiar mai dure in momentul in care vor deveni absolut obligatorii pentru limitarea raspandirii virusului.- In egala masura, insa, vom continua sa-i ajutam pe toti cei afectati de aceasta criza. Masurilor sociale si economice adoptate zilele trecute li se va adauga un nou pachet, care sa rezolve problemele si mai multor categorii de intreprinzatori si oameni de afaceri care se confrunta cu mari greutati.- Nu este niciun secret pentru nimeni care era starea economiei romanesti inainte de izbucnirea acestei epidemii., dar acum nu este nici pe departe momentul de a invinovati sau a cauta tapi ispasitori pentru sirul lung de decizii gresite din trecut.- Va asigur insa de un singur lucru: tot ce avem la dispozitie, toate instrumentele fiscale si economice, toate resursele, inclusiv cele pe care le putem obtine de la nivelul Uniunii Europene, sunt puse in slujba sanatatii romanilor si a ajutarii firmelor si angajatilor care trec in aceste zile prin momente dramatice. Astazi avem avantajul apartenentei la marea familie europeana si lucrand impreuna cu partenerii nostri sunt increzator ca vom trece mai usor peste socul social si economic provocat de aceasta criza.- In momente de cumpana, in care suntem pusi in fata celor mai dure provocari, atunci aratam cine suntem cu adevarat. Este timpul compasiunii, al generozitatii si altruismului, trasaturile de caracter definitorii ale unui popor greu incercat de istorie. Eu cred in noi, romanii, in forta noastra interioara si stiu ca uniti putem razbi si de aceasta data, asa cum am facut-o de nenumarate ori in trecut!Urmareste, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati