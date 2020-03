Iohannis, catre managerii de spitale: Asigurati protectia personalului medical, evitati panica. E o lupta contra timp!

Este esential sa fim pregatiti pentru orice scenariu

LIVE

Ziare.

com

Seful statului a precizat ca, desi sistemul sanitar sufera din cauza lipsei banilor si a reformelor, este necesar sa ne descurcam in acest moment cu ceea ce avem."Sistemul medical sufera de ani de zile din cauza lipsei banilor si reformelor. Ne aflam intr-un moment de criza majora si trebuie sa ne descurcam cu ceea ce avem. Din fericire, avem profesionisti care se dedica 100% salvarii pacientilor. Sunt in prima linie a luptei, au plecat de langa familii sa ajute pacientii.Presiunea pe sistemul sanitar e foarte mare. Cu atat mai mult, trebuie sa va canalizati eforturile pentru garantarea serviciilor medicale pentru pacienti.Nu trebuie sa avem situatii ca la Suceava, Gerota si, mai nou, Sf Ioan", a declarat presedintele.Klaus Iohannis le-a mai cerut managerilor sa asigure personalului medical echipamentul de protectie necesar si sa instruiasca corespunzator cadrele medicale, astfel incat sa fie prevenita infectarea.Presedintele le-a reamintit managerilor ca pot apela la studenti, voluntari, cadre militare in rezerva pentru a acoperi deficitul de personal medical. Totodata, el a recomandat lucrul in ture, pentru ca medicii si asistentele sa nu fie suprasolicitati."Trebuie achizitionat de urgenta echipament medical: halate, masti, manusi. Asigurati un numar corespunzator de paturi ATI. Sa realizati instruirea personalului, pentru prevenirea infectarii. Aceste masuri trebuie sa fie asigurate nu doar de manageri, ci si de Ministerul Sanatatii.Trebuie sa asigurati lucrul in ture. Amenajati zone de triaj in toate unitatile. Trebuie sa acoperiti deficitul de personal, puteti sa apelati la voluntari, studenti, cadre militare in rezerva", a completat Iohannis.In acelasi timp, seful statului i-a sfatuit pe managerii de spitale sa asigure un climat placut care sa dea incredere atat pacientilor, cat si personalului medical, si sa evite panica."Un lucru important este stapanirea de sine,", a precizat Iohannis.De asemenea, Klaus Iohannis i-a cerut ministrului Sanatatii sa faca in asa fel incat medicii de familie si cei de specialitate sa poata acorda pacientilor consultatii.Presedintele i-a mai solicitat sa grabeasca procedurile prin care sa nu mai fie nevoie ca pacientii sa se prezinte la medic pentru a-si ridica reteta."Domnule ministru,E foarte important in special pentru persoanele peste 65 de ani.", a transmis Iohannis.Seful statului a subliniat ca este foarte important sa nu se aglomereze spitalele in aceasta perioada, pentru ca unitatile sanitare trebuie sa fie pregatite pentru orice scenariu."E esential sa avem elaborat un plan daca sistemul medical va fi pus sub presiune. E un scenariu extrem, pe care nu il dorim, dar trebuie sa fim pregatiti.", a mentionat presedintele.Iohannis a asigurat personalul medical ca, in curand, va avea la dispozitie toate echipamentele si materialele sanitare de care are nevoie.. Depinde de noi cati romani vor fi feriti de aceasta infectie, depinde si de oamenii simpli, sa se izoleze, sa stea acasa si sa respecte masurile de igiena", a incheiat Iohannis.Iohannis participa la aceasta ora la o videoconferinta cu managerii spitalelor din tara, pentru a discuta despre maniera in care se poate evita situatia de la Suceava , unde zeci de cadre medicale sunt infectate si spitalul s-a inchis.La aceasta videoconferinta participa si Ludovic Orban, alaturi de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Victor Costache, Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, dar si Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, precizeaza Administratia Prezidentiala.