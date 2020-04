Iohannis, catre personalul medical din Suceava: Reveniti, va rog, la serviciu! Este nevoie de voi!

Carantinarea nu e o sanctiune pentru Suceava

"Resursa umana exista, exista in spitalul din Suceava, si ma adresez in mod expres si special medicilor si personalului medical din spitalul Suceava: reveniti, va rog, la serviciu! Preluati bolnavii, respectati procedurile! Ne bazam pe voi!Am mai spus-o si am sa o mai repet: medicii, personalul medical, sunt in prima linie de aparare impotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi!", a declarat Iohannis la finalul unei videoconferinte pe tema situatiei din Suceava.Seful statului le-a transmis medicilor ca au fost livrate combinezoane, masti de protectie si manusi."Este nevoie, evident, ca spitalul sa fie dotat cu tot ce este necesar, in asa fel incat personalul medical, medicii, sa fie protejati. Din informatiile mele, in acest moment, in spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici si personalul medical, de asemenea, 20.000 de masti de protectie, de manusi, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID.Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispozitia personalului medical! Deci, medicamente sunt, material de protectie este, proceduri sunt, conducere este", a subliniat Iohannis.In ceea ce priveste testarea personalului medical, Iohannis afirma ca trebuie facuta cat mai urgent."Este nevoie de testarea urgenta a personalului medical, care, sigur, poate sa revina in spital in masura in care se vindeca. Este nevoie de inca un aparat de testare, care va fi pus la dispozitie in timpul cel mai scurt", precizeaza presedintele.Totodata, potrivit acestuia, este nevoie sa se faca o dezinfectie profunda si in spital si, posibil, si in oras. "Pentru asta exista o echipa speciala de dezinfectie, care va veni din Dorohoi si se va ocupa de aceste lucruri", a spus Iohannis.Presedintele a tinut sa transmita ca masura de carantinare nu este o sanctiune pentru Suceava sau pentru oamenii din Suceava, ci o masura necesara de protejare."Suntem alaturi de voi, dragi suceveni! Iar aceasta masura nu este o sanctiune pentru Suceava sau pentru oamenii din Suceava. Aceasta carantina este o masura absolut necesara pentru a va proteja pe voi si pentru a ingradi raspandirea virusului in zona Sucevei.Autoritatile, si cele centrale, si cele locale, au primit sarcina foarte clara de asigura absolut tot ce este necesar in Suceava pentru a permite revenirea, cu cat mai repede, cu atat mai bine, intr-o stare de normalitate. Nu se va intrerupe in niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur", subliniaza seful statului.Exista insa si probleme cu privire la procedurile de carantinare, spune Iohannis, si a cerut Politiei, Jandarmeriei si Armatei sa fie fermi."Exista cateva probleme legate, evident, de procedurile de carantinare a municipiului Suceava si a comunelor din jur. Inteleg aici ca Politia, Jandarmeria, in general fortele de ordine, si cu sprijinul Armatei, isi fac treaba in toate punctele de control. Va rog, fiti fermi! Aici este nevoie de fermitate pentru a restabili rapid ordinea.Din informatiile pe care le am, locuitorii din Suceava si din comunele din jur au inteles foarte bine miza acestei actiuni. Majoritatea sucevenilor se conformeaza, dar fortele de ordine trebuie sa intervina rapid, ferm - politicos, dar ferm -, acolo unde exista persoane care nu au inteles care este miza acestor masuri. Inca o data, aceste masuri s-au luat pentru protejarea sanatatii sucevenilor si pentru ingradirea raspandirii virusului. Fiti clari, fermi, faceti ordine, tineti ordine, sucevenii sunt oameni care doresc sa mearga lucrurile inainte", a mai spus Klaus Iohannis.