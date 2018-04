Iohannis cauta pe cineva care sa-i lustruiasca decoratiile pentru 2,5 milioane de lei

Ziare.

com

"In urma intrarii in vigoare a Legii 146/2016 pentru modificarea Legii 102/1992 privind stema si sigiliul statului, toate distinctiile aflate in uz trebuie sa fie transformate in conformitate cu modelul actualizat al stemei de stat", se arata in caietul de sarcini al licitatiei publice, in conditiile in care, pe 11 iulie 2016, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea 146/2016, care readuce coroana pe capul acvilei de pe stema Romaniei.Totodata, in conditiile in care modelele pentru femei au fost abrogate pentru toate decoratiile, castigatorul va trebui sa transforme decoratiile pentru femei, deoarece aceste modele au fost abrogate prin Legea 233/2007."Avand in vedere faptul ca in gestiunea Administratiei Prezidentiale se afla decoratii care, de la data confectionarii lor, s-au degradat (de exemplu prin oxidarea partilor metalice ori prin desprinderea acelora alcatuite din email), aceste insemne trebuie sa fie reconditionate, prin aducerea lor la aspectul initial", se mai arata in caietul de sarcini.Conform anuntului postat pe SEAP, valoarea estimata a transformarii decoratiilor este de 2.616.000 lei fara TVA.