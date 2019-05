Iohannis cere demiterea de urgenta a lui Teodor Melescanu si Carmen Dan. La Cotroceni va face o comisie mixta pentru alegeri

LIVE TEXT

pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne. Imediat insemnand imediat!

Iohannis vrea colaborare intre PNL si USR-PLUS

Ziare.

com

"Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost alegerile trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.Asadar, pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne. Imediat insemnand imediat!", a spus Iohannis.In acelasi timp, seful statului a anuntat ca va infiinta la nivelul Administratiei Prezidentiale o comisie mixta care va lucra la buna organizare a alegerilor prezidentiale. Iohannis a spus ca ia aceasta decizie pentru ca nu are incredere in guvern."Am vazut cu totii, cu mare tristete, imaginile cu mii si mii de romani stand la cozile interminabile, oameni care au mers dimineata la vot si au ajuns sa voteze seara. Oameni care au mers la pranz la vot, au stat pana seara si nu au mai apucat sa voteze. Probleme peste probleme, aceste probleme trebuie rezolvate insa urgent, fiindca vine urmatorul tur de scrutin.Si fiindca nu am incredere in Guvern sa gaseasca solutii, voi infiinta la nivelul Administratiei Prezidentiale o comisie mixta, care va incepe sa lucreze. Rolul Comisiei este de a identifica problemele majore, de a veni cu solutii si de a propune aceste solutii autoritatilor care pot veni cu modificari", a anuntat seful statului.- Buna seara!- Am fost ieri la Bruxelles la doua intalniri importante si pot sa va spun ca foarte multi lideri europeni au apreciat foarte, foarte pozitiv rezultatele referendumului.- Este primul referendum din UE care a reusit datorita voua, dragi romani, si aceste felicitari le-am primit in numele romanilor.- Si, repet, in Europa romanii conteaza. Romania conteaza.- Dragi romani, intre timp numaratoarea se apropie de sfarsit. Avem confirmate date foarte bune. Pe ambele intrebari au raspuns cu DA 6 milioane 400 de mii de romani. Auziti, aproape 6 milioane si jumatate de romani au spus DA.- E un rezultat care readuce Romania in normalitatea europeana, e un foarte mare succes pe care il aveti voi, vi se datoreaza voua.- Cu toate aceste vesti bune, pozitive, din tara, din strainatate, din UE,Probleme grave in organizarea acestor doua tururi de scrutin.- Avem probleme, am avut probleme si in tara, foarte multi romani s-au aratat revoltati ca au trebuit sa stea la coada si in tara. Unii au reclamat ca au fost mult prea putine stampile de vot, altii ca au fost mult prea putine cabine de vot, deci se vede ca intreaga organizare a fost gandita pentru inhibarea votului, si nu pentru incurajarea lui.- Dar probleme extrem de grave au fost la multe dintre sectiile de votare din strainatate. Am vazut cu totii, cu mare tristete, imaginile cu mii si mii de romani stand la cozile interminabile, oameni care au mers dimineata la vot si au ajuns sa voteze seara. Oameni care au mers la pranz la vot, au stat pana seara si nu au mai apucat sa voteze.- Probleme peste probleme, aceste probleme trebuie rezolvate insa urgent, fiindca vine urmatorul tur de scrutin. SiRolul Comisiei este de a identifica problemele majore, de a veni cu solutii si de a propune aceste solutii autoritatilor care pot veni cu modificari: Parlamentului, Guvernului, AEP.- Dupa atatea probleme e evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.- Asadar,Dupa alegerile europaralamentare si referendum, Klaus Iohannis a sustinut doua declaratii de presa.Prima a avut loc duminica, imediat dupa ce urnele au fost inchise, in cadrul careia presedintele a tinut sa ii felicite pe romanii care au iesit in numar foarte mare sa voteze Iohannis a iesit si luni in fata presei, afirmand ca votul de duminica arata ca romanii isi doresc o alternativa la guvernarea dezastruoasa PSD-ALDE si a precizat ca PNL si USR-PLUS ar putea pune baza unei colaborari