Iohannis cere Guvernului sa abroge noua OUG pe Justitie si-i sustine pe magistrati: Nu se mai poate continua asa!

Iohannis spune ca Guvernul si ministrul Justitiei au aratat "dispret total" fata de magistrati si o acuza pe Viorica Dancila ca nu intelege principiul separarii puterilor in stat.Seful statului cere Executivului sa respecte si sa implementeze recomandarile MCV si ale Comisiei de la Venetia si sa inceteze modificarea legislatiei in domeniul justitiei pentru beneficiile "unor persoane sau grupuri".Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna noul atac al coalitiei majoritare si al Guvernului la adresa justitiei independente, prin adoptarea OUG nr. 7/2019 fara nicio consultare, cu ignorarea completa a partenerilor de dialog, a profesionistilor din justitie, cu riscul indepartarii Romaniei de la respectarea statului de drept.Presedintele Romaniei solicita Guvernului abrogarea de indata a OUG nr. 7/2019 si implementarea recomandarilor cuprinse in raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene si in rapoartele Comisiei de la Venetia.Modul de adoptare si continutul noului act normativ in domeniul justitiei nu numai ca pun in discutie respectarea principiului separatiei puterilor in stat si incalca jurisprudenta Curtii Constitutionale, dar ignora si obligatiile Romaniei in calitate de stat membru UE.Dupa adoptarea acestei ordonante de urgenta, intr-un dispret total fata de rolul constitutional al Consiliului Superior al Magistraturii, cel de garant al independentei justitiei si fara niciun dialog cu corpul magistratilor, invitatia adresata de prim-ministru doar reprezentantilor asociatiilor de magistrati si reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii denota o lipsa de respect fata de autoritatea judecatoreasca si fata de prevederile constitutionale care cuprind conditiile in care Guvernul poate sa apeleze la instrumentul ordonantelor de urgenta.Intr-o democratie, justitia nu poate fi subordonata politicului si, cu atat mai mult, nu poate fi calificata drept o urgenta modificarea intempestiva a unor reglementari in interesul unor persoane sau grupuri.Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca ceea ce face acum prim-ministrul reprezinta o recunoastere implicita a manierei diletantiste, lipsite de orice fundamentare si de transparenta a modului in care Guvernul legifereaza. Acest mod de actiune a devenit deja un obicei al Guvernului, similar OUG nr. 13/2017 si intens contestatei OUG nr. 114/2018.Acest demers arata o evidenta incapacitate a prim-ministrului de a intelege care sunt raporturile dintre autoritatile publice, precum si arhitectura constitutionala a puterilor in stat.Demersurile magistratilor, institutiilor din domeniu si ale tuturor celor care au tras in ultimele zile semnale de alarma cu privire la acest nou atac la adresa justitiei reflecta faptul ca democratia din Romania este matura si reactioneaza in fata conduitelor abuzive.Presedintele Romaniei considera ca, in calitate de garant al independentei justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie sa uzeze in mod ferm si neintarziat de toate prerogativele sale pentru a-si indeplini misiunea constitutionala.Modul in care se legifereaza in domeniul justitiei nu poate sa mai continue in aceasta maniera, de adoptare a unor solutii legislative cu efecte imediate, prin eludarea etapelor de fundamentare si consultarea reala a corpului magistratilor, aspecte care tin chiar de esenta democratiei.Protestele fara precedent ale magistratilor, care resimt incercarea de control politic in domeniul justitiei, precum si nemultumirile manifestate public de cetateni nu pot fi ignorate. Efectele acestei decizii a Guvernului sunt daunatoare statului de drept si societatii romanesti in ansamblu, iar impasul in care s-a ajuns in acest moment, din vina exclusiva a Guvernului, are ca unica solutie renuntarea la OUG nr. 7/2019 in intregul sau. Fara o justitie libera, independenta, niciun cetatean nu va avea vreo garantie ca drepturile sale sunt respectate.