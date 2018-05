Iohannis cere imperios demisia lui Dancila: PSD amaneteaza viitorul. Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna

LIVE TEXT

PSD-ul e incapabil sa gestioneze finantele publice

E prima data de la criza economica de cand veniturile fiscale au scazut fata de anul anterior

E imperioasa demisia dnei Dancila pentru a face loc unor oameni responsabili si competenti. In acest context e din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna

Fiscul nu-si face treaba, iar revolutia fiscala si Legea Salarizarii au afectat bugetul

Ziare.

com

Seful statului a luat rand pe rand datele economice, aratand ca, desi Romania a inregistrat o crestere economica foarte mare, aceasta nu se regaseste nici in veniturile populatiei, nici in cele ale bugetului de stat: "PSD amaneteaza viitorul!".Iohannis a spus ca inca de la inceput a fost evident ca programul de guvernare al PSD a fost "in contrasens cu orice logica elementara" si ca social-democratii au reusit ca si atunci cand au marit unele salarii sa nasca nemultumiri, dupa ce i-au pacalit pe oameni si le-au dat pe o parte, dar le-au luat pe alta.Astfel, presedintele a cerut public pentru a doua oara demisia premierului Viorica Dancila, de data aceasta "imperios", si a lasat sa se inteleaga ca nu va mai numi un al patrulea premier de la PSD: "E din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna".- Buna seara, astazi despre banii romanilor.- S-au publicat astazi datele care arata executia bugetara din primul trimestru al anului 2018, date publicate cu intarziere.- Ma voi referi la aceste date, care arata executia Finantelor Publice, dar inainte cateva aprecieri mai generale.- As incepe cu o constatare pe care am mai facut-o.- PSD a propus romanilor, pe de-o parte, scaderea taxelor si impozitelor, o actiune inceputa acum 2 ani cu scaderea TVA. Pe de alta parte, au propus o crestere puternica a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pensii, pentru drumuri - au spus ei, pentru autostrazi - au spus ei, pentru scoli - au spus ei.- Pentru economisti, dar si pentru cei interesati, aceasta abordare a produs surprindere. E vorba de. Scaderea impozitelor, cresterea salariilor si realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuatie care cu greu poate fi dusa la bun sfarsit. Si, intr-adevar, trebuie sa vedem un pic cat va tine aceasta iluzie creata de PSD., fiindca, printr-o inginerie contabila, au fost trecute cheltuielile de CAS de la angajator, partea care revenea angajatorului, la salariat, si astfel s-a anulat practic aceasta crestere.- Dupa deja aproape un an si jumatate de guvernare PSD, cu aceasta faza extrem de discutabila a cresterilor de salarii,. Creste salarii si pensii, si neglijeaza investitii importante si in infrastructura, si investitii necesare dezvoltarii in general.- Acum, din punct de vedere fiscal-bugetar, bugetul national este supus unei presiuni imense. Pe fondul cresterii cheltuielilor totale cu peste 22%, atat este cresterea fata de anul trecut.- Aceasta presiune trebuia atenuata printr-un efort consistent, vizibil, de crestere a veniturilor, deci a incasarilor. Aici lucrurile nu s-au intamplat asa. Din contra.- Executia bugetara arata ca la niciun capitol colectarile nu au atins tintele programului.- Pe de alta parte, lumea se intreaba totusi de unde vin acesti bani pentru anumite cresteri care s-au realizat. Povestea este una trista.- Dupa 3 premieri si tot atatia sefi la ANAF, cel mai vizibil efect e este incertitudinea, lipsa de predictibilitate. In ansamblu, un comportament tot mai costisitor pentru contribuabilul roman..- La venituri bugetare totale, important e sa observam ca guvernarea PSD nu reuseste sa transforme in niciun chip cresterea economica in cresterea veniturilor.- De exemplu, in 2017 - fiindca avem datele intregului an 2017 - noi am avut o crestere de peste 7%, dar, ce sa vezi, veniturile nu au crescut in proportie cu economia. Ba, dimpotriva, surpriza,, programul guvernelor, mai exact, ale PSD.Pe trimestrul I 2018, ca despre aceste date vorbim acum, veniturile totale au crescut in termeni nominali, suma totala insa. Ele sunt cu aproape 5% - 4,5% sub programul bugetar trimestrial. Deci ele sunt sub valoarea programata chiar de Guvern.. Veniturile fiscale ar fi trebuit sa creasca cu economia. Dar nu doar ca nu au atins cota programata si s-a ratat tinta cu 5%, sunt mai mici decat cele din trimestrul I din 2017.- Aici avem o noua contraperformanta a PSD.- Veniturile pe impozitul pe profit au scazut fata de anul trecut. E o reflectare a faptului ca, intr-adevar,- Veniturile din TVA - nerealizarea fata de program e de 9%. Am avertizat ca bugetul pe 2018 e nerealist, se bazeaza pe un optimism nejustificat. Va reamintesc, PSD propunea o crestere cu 16% a veniturilor din TVA si, iata ca in primul trimestru suntem cu 9% sub ceea ce a fost programat.. Au crescut preturile, s-a reintrodus acciza pe carburant, masura ce n-a fost prevazuta in acel valoros program de guvernare, si, totusi, colectarea de catre ANAF se afla la 12% sub program.- Aceasta este performanta PSD! Cu toate ca romanii platesc preturi mai mari pentru aproape tot, statul nu colecteaza veniturile cuvenite, nu realizeaza nici scoli, nici autostrazi, nici spitale.. Pe partea de venituri suntem cu 37% sub valoarea programata, la cheltuieli sub 43% sub valoarea programata.- E inadmisibil ca fondurile UE sa nu faca parte din prioritatile Guvernului. Dar ce sa ne miram? PSD are tot felul de prioritati: lupta cu BNR, lupta cu investitorii, cu multinationalele, numai cu fondurile europene nu prea se lupta, pentru ca, daca s-ar lupta in interesul romanilor, ar trage banii si ar realiza investitii. Macar de acolo, daca din fonduri proprii nu reusesc sa faca acest lucru.- Romania se afla in procedura privind deviatia semnificativa a deficitului bugetar si ar fi bine ca Guvernul PSD sa nu uite ca Romania face in continuare obiectul procedurii europene privind deviatia semnificativa a deficitului si daca nu se corecteaza atunci acest lucru se va agrava, doar ca nu se vede nicio intentie si nicio masura corectiva., per ansamblu o evolutie total, total nesatisfacatoare a finantelor publice.- Va doresc o seara buna.Raportul Ministerului de Finante pe executia bugetara pe primul trimestru al anului arata ca Fiscul, condus acum de fostul ministru al Finantelor Ionut Misa, sta prost la capitolul colectare, iar alte incasari au fost afectate de masurile din cadrul "revolutiei fiscale", cum ar fi cele din impozitul pe profit, care au scazut dupa aplicarea Split TVA. Nici in ce priveste incasarile programate de la UE Romania nu a stat deloc bine in primul trimestru al anului.In schimb, au crescut cheltuielile la bugetul general consolidat cu 22,1% fata de nivelul din aceeasi perioada a anului trecut, in parte dupa aplicarea Legii Salarizarii in sectorul bugetar."Este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite sa fie luate masuri care sa conduca la diminuarea discrepantelor intre cheltuielile programate si cele efectuate, precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor finantate din fondurilor externe nerambursabile in vederea cresterii gradului de absorbtie.In ceea ce priveste incasarile bugetare, ar trebui sa fie intensificate eforturile pentru asigurarea realizarii programului de incasari stabilit pe baza legii bugetului de stat, in special in ceea ce priveste veniturile fiscale (TVA, accize, impozit pe profit) ", se arata in raportul Ministerului de Finante.