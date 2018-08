Iohannis cere masuri urgente: Prinsa in lupta cu Justitia, guvernarea PSD a uitat sa se lupte cu pesta porcina

Ziare.

"Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situatie de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului", a transmis presedintele, conform Administratiei Prezidentiale.Seful statului aminteste ca sunt peste 700 de focare, raspandite in 10 judete ale tarii, inclusiv in Ilfov, iar numarul focarelor se extinde amenintator."Pesta porcina africana face ravagii in randul crescatorilor de porcine, iar fermele mari din sud-estul tarii sunt pe cale sa fie practic exterminate., precum si pierderea unor importante oportunitati comerciale pentru Romania.Vorbim aici de implicatii majore pentru economia nationala, deoarece virusul PPA pune in pericol toate fermele comerciale de crestere si ingrasare a porcului din Romania, care produc aproximativ jumatate din totalul carnii de porc destinate consumului intern", se mai arata in comunicat.Iohannis spune ca starea actuala "arata ca. La fel de grav este si faptul ca autoritatile responsabile nu au informat producatorii si populatia, la timp si eficient, cu privire la riscurile majore ale raspandirii virusului PPA".", a adaugat seful statului.Iohannis adauga ca in 2016, Guvernul a stabilit, prin Hotarare de Guvern, masurile necesare in vederea combaterii si prevenirii pestei porcine africane, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea si modernizarea sistemului de ecarisaj necesar in astfel de conditii."In acest an, insa, autoritatile responsabile au fost luate, inca o data, pe nepregatite, in ciuda precedentelor si a avertismentelor privind rapiditatea cu care se extind focarele de pesta porcina africana. De asemenea, guvernul nu a fost preocupat sa asigure acuratetea datelor in ceea ce priveste evidenta si trasabilitatea animalelor", a adaugat el.Astfel, presedintele solicita aplicarea tuturor normelor si masurilor de preventie care se impun in astfel de situatii, inclusiv asigurarea corespunzatoare a barierelor de biosecuritate care sa limiteze raspandirea focarelor."Deficientele pe aceasta linie au contribuit la extinderea cu rapiditate a epidemiei, in afara controlului autoritatilor responsabile, cu efecte devastatoare asupra crescatorilor de porcine, dar si asupra populatiei pentru care cresterea porcilor reprezinta un mijloc de subzistenta", se mentioneaza in comunicat.Iohannis sustine ca in ciuda avertismentelor Comisiei Europene, dupa aparitia virusului in Delta Dunarii "nu au fost luate toate masurile prevazute in planul de contingenta, pentru a preveni extinderea focarelor de pesta porcina africana si in alte zone ale teritoriului national".In consecinta, Iohannis atentioneaza Guvernul si autoritatile competente ca sunt datoare ""."Guvernul trebuie sa explice si masura de eliminare, in primavara acestui an, a inspectiilor sanitare obligatorii in gospodarii in conditiile in care Executivul era pe deplin constient de pericolul pestei porcine africane inca de la inceputul anului 2017.De saptamani bune, autoritatile isi demonstreaza incompetenta in a stopa acest dezastru si par sa urmareasca, de pe margine, cum acest virus se raspandeste, fara sa vedem si masuri adecvate, ferme si eficiente de aducere sub control a situatiei.Presedintele Klaus Iohannis considera ca, in acest moment, prioritatea trebuie sa fie luarea tuturor masurilor de prevenire a raspandirii virusului si despagubirea cat mai rapida a producatorilor afectati, in vederea atenuarii impactului social", adauga Iohannis.Acesta conidera ca cei care au gestionat intr-un mod complet defectuos aceasta criza vor trebui sa-si asume responsabilitatea starii de fapt.A.G.