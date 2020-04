Iohannis cere reexaminarea legii privind suspendarea contractelor de munca pe perioada starii de urgenta

Ziare.

Seful statului aminteste in cererea de reexaminare transmisa, vineri, presedintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, ca aceasta lege completeaza Codul muncii introducand o noua situatie in care angajatorul poate suspenda un contract individual de munca, respectiv ca urmare a "decretarii starii de asediu sau starii de urgenta". Prin acest act normativ se stabilesc si masuri de protectie sociala aplicabile salariatilor al caror contract individual de munca va fi suspendat ca urmare a acestei noi ipoteze legislative."In opinia noastra, solutia legislativa reglementata (...)", se arata in cererea de reexaminare.Presedintele Iohannis precizeaza ca, potrivit expunerii de motive, interventia legislativa urmareste sa raspunda unei probleme de natura sociala, pe care initiatorii o indica drept fundament al masurilor adoptate in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, respectiv faptul ca "multi angajatori au constatat ca nu au text legal care sa le permita reducerea activitatii pentru aceasta perioada, astfel incat angajatii lor sa fie protejati".El opineaza ca amendarea Codului muncii ar trebui sa reprezinte o masura cu un orizont mai mare de timp decat actuala stare de urgenta, aspect ce implica necesitatea unei evaluari preliminare, o analiza de fond a nevoilor sociale si a limitelor de interventie a statului in relatia contractuala angajat-angajator, care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa."Din aceasta perspectiva, problemele conjuncturale ar trebui sa fie rezolvate, datorita caracterului extraordinar, prin masuri legislative derogatorii de la cadrul general in materie de raporturi de munca si nu modificari de fond ale acestuia, mai ales in lipsa unor dezbateri la care sa participe o sfera cat mai larga de actori sociali, carora, in final, norma juridica li se adreseaza.In acest mod, s-ar putea ajunge la un cadru legislativ suplu care ar raspunde nu numai actualei situatii - pentru care exista deja reglementari, asupra carora Parlamentul ar putea interveni in cadrul legilor de aprobare a ordonantelor de urgenta deja adoptate de Guvern, aflate in diverse stadii legislative pe agenda celor doua Camere ale Parlamentului, ci si eventualelor evenimente neprevazute ce ar impune instituirea unor masuri exceptionale", se mai explica in cererea de reexaminare.El apreciaza ca reglementarea suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pe durata unei masuri exceptionale are un caracter general aplicabil si ar trebui sa respecte exigentele de claritate si previzibilitate ale legii. Seful statului arata ca aceasta ar trebui astfel conceputa incatPresedintele Iohannis semnaleaza ca, potrivit datelor comunicate de Ministerul Muncii, la data de 10 aprilie, de exemplu, din cele peste 1 milion de contracte suspendate pentru motive asociate starii de urgenta, 86% reprezentau suspendari in temeiul articolului din Codul muncii care prevede ca un contract individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar.Seful statului mentioneaza ca reanalizarea acestei norme ar presupune si stabilirea unei legaturi directe cu masurile dispuse ca efect al decretarii uneia dintre aceste stari exceptionale, precum si cu intinderea teritoriala a acesteia, subliniind ca, in caz contrar, s-ar putea interpreta ca pot fi suspendate contractele individuale de munca din initiativa angajatorului in orice unitate administrativ-teritoriala, sub diverse pretexte, desi starea de urgenta a fost decretata numai pentru o anumita unitate administrativ-teritoriala, ceea ce ar afecta echilibrul raporturilor de munca si, implicit, salariatii.Potrivit presedintelui, noile masuri instituite reprezinta, "in realitate, o reluare ad litteram a solutiilor legislative" cuprinse in OUG nr. 30/2020, modificata si completata prin OUG nr. 32/2020 - norme concepute a oferi solutii si a produce efecte strict in contextul starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020 si prelungita prin Decretul nr. 240/2020."Acest aspect conduce la existenta unui paralelism legislativ, susceptibil, la randul sau, de a, ceea ce contravine si art. 1 alin. (5) din Constitutie, in dimensiunea sa referitoare la calitatea legii", spune Iohannis, in cererea de reexaminare.El precizeaza ca exista dispozitii ce prevad ca in procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari in doua sau mai multe acte normative si ca, in cazul existentei unor paralelisme, acestea vor fi inlaturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei in reglementari unice, inclusiv in cazul in care reglementari din aceeasi materie sunt dispersate in legislatia in vigoare.