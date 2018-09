Iohannis cheama Guvernul la consultari pentru rectificare. Dancila are in program o vizita in Spania

Ce legi invoca Iohannis

Iohannis a suspendat sedinta CSAT si a cerut Guvernului sa vina cu un alt proiect de rectificare

Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor

Conform programului premierului Viorica Dancila, joi seful Executivului ar trebui sa fie in Spania pentru o vizita oficiala. Dancila ar putea sa amane vizita, avand in vedere miza - administrarea Romaniei, dar si faptul ca in trecut a renuntat la vizite oficiale pentru situatii din partid. In luna iunie surse politice declarau pentru Adevarul ca Dancila a anulat pe ultima suta de metri o deplasare in Oman , invocand o situatie politica interna. La acea vreme, insa, la varful PSD se vorbea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor Penale, care l-ar fi scapat pe Liviu Dragnea de condamnare.Iohannis a facut invitatia oficial, printr-o scrisoare trimisa miercuri Guvernului."Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte care tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita. La aceasta intalnire au fost invitati si ministrii de resort", anunta Administratia.Seful statului mai precizeaza ca,in vederea reluarii discutiilor referitoare la avizarea rectificarii bugetului.Exista insa posibilitatea ca Guvernul sa forteze, in sedinta ce are loc astazi, adoptarea rectificarii bugetare, fara avizul CSAT.Seful statului prezinta legislatia care impune Guvernului responsabilitate in stabilirea resurselor bugetare necesare functionarii institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale."Potrivit art. 119 din Constitutie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii organizeaza si coordoneaza unitar activitatile care privesc apararea tarii si securitatea nationala, participarea la mentinerea securitatii internationale si la apararea colectiva in sistemele de alianta militara, precum si la actiuni de mentinere sau de restabilire a pacii.Totodata, in aplicarea acestor dispozitii, art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii instituie caracterul obligatoriu al hotararilor CSAT pentru autoritatile publice si institutiile publice la care se refera. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 13 din acelasi act normativ, membrii CSAT sunt raspunzatori de respectarea hotararilor adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Prin urmare, inclusiv in cazul proiectelor de acte normative initiate sau emise de Guvern cu privire la propunerile de buget ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, membrii Guvernului care au si calitate de membri ai CSAT poarta aceeasi responsabilitate cu privire la hotararile adoptate in cadrul CSAT.In ceea ce priveste bugetele institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, acestea au fost discutate in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 28 noiembrie 2017, cand s-a emis Hotararea CSAT nr. 140/2017 privind proiectele de buget pentru anul 2018 ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale.Proiectele de buget au fost avizate, conform documentelor inaintate de Ministerul Finantelor Publice. Alocatiile bugetare pe anul 2018 pentru fiecare dintre aceste institutii sunt cele prevazute in anexa Hotararii nr. 140/2017 si au caracter obligatoriu pentru membrii Guvernului pana la emiterea unei alte hotarari.In consecinta, rolul constitutional al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, caracterul obligatoriu conferit de lege hotararilor acestei autoritati publice, precum si dezideratele si angajamentele asumate atat de Presedintele Romaniei, cat si de Parlament, prin Strategia nationala de aparare a tarii pentru perioada 2015-2019, aprobata prin Hotararea Parlamentului nr. 33/2015, impun Guvernului responsabilitate in stabilirea resurselor bugetare necesare functionarii institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Avand in vedere aceste aspecte, in temeiul dispozitiilor art. 80 si ale art. 86 din Constitutie, Presedintele Romaniei a decis invitarea Guvernului pentru consultari in data de 6 septembrie a.c., ora 11:30, la Palatul Cotroceni. Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte care tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis a suspendat, marti, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect. Este pentru prima data in Romania cand se intampla asa ceva.Seful statului a spus, din nou, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva"."Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii. Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a subliniat ca prin suspendarea sedintei CSAT "am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT".In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a afirmat ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT" si a precizat ca nu exista prevedere legala pentru suspendarea unei sedinte CSAT.Totodata, Teodorovici a spus ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile: sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari nu se vor termina la timp.Ministrul a mai afirmat si ca, din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia pe care Iohannis a exprimat-o in mod public.Asadar, ministrul de Finante a cerut desecretizarea stenogramelor din sedinta CSAT.