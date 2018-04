Iohannis cheama Guvernul si BNR la negocieri: S-a ajuns prea departe, politicile fiscale ale guvernantilor au dus la cresterea dobanzilor

Ziare.

"Este posibil ca anumite abordari ale Cotroceniului si BNR sa semene, dintr-un motiv simplu -., a declarat Iohannis.Presedintele s-a referit la acuzatiile din ultima vreme la adresa BNR, facute de puterea politica de la Bucuresti."Aceasta abordare de a arunca in curtea BNR inflatia, cresterea dobanzilor este fundamental gresita ", a afirmat Klaus Iohannis, luni seara.Presedintele a si explicat de ce responsabilitatea duce in curtea guvernuui PSD/ALDE, si nu in cea a guvernatorului Mugur Isarescu."Politicile fiscale ale guvernantilor au dus la cresterea dobanzilor. Problema poate fi rezolvata printr-o abordare responsabila si politici guvernamentale sustenabile. Guvernele PSD nu au inteles foarte bine urmarile politicilor pe care le-au pus in practica, au trecut cu lejeritate peste argumentele Opozitiei, ale mele. Ea poate fi corectata, dar daca mai stam mult se va ajunge la dezechilibre in scurt timp. Animozitatea BNR si Guvern e profund daunatoare. Voi face o mediere, adica vin la aceeasi masa partile care au o opinie diferita. In zilele urmatoare, voi invitat si pe unii si pe altii la Cotroceni", a amintit Klaus Iohannis."S-a mers cam departe cu unele afirmatii destul de contondente in ultima vreme. Sper ca vom ajunge la un numitor comun", este concluzia presedintelui.Amintim ca, la finalul lunii februarie, in fata unei cresteri a ratei inflatiei, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va cere explicatii guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. In 29 martie, Mugur Isarescu a participat in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, la discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei, dar tocmai senatorii PSD au boicotat dezbaterea Cand nu arata cu degetul BNR pentru cresterea ratei inflatiei, Liviu Dragnea ajunge la corporatii. Astfel, seful PSD a declarat recent ca politicile guvernelor PSD-ALDE din ultimul an si jumatate nu ar avea nicio legatura cu cresterea inflatiei, ci ca de vina ar fi companiile cu capital strain care, "cand au vazut ca veniturile romanilor cresc, au majorat preturile".