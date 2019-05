Iohannis cheama partidele la consultari pe tema referendumului: Corlatean nu va fi ministru la nimic!

Mi se pare o alegere total nepotrivita si va fi clar respinsa. Corlatean nu va fi ministru la nimic

Mi se pare o alegere total nepotrivita si va fi clar respinsa. Corlatean nu va fi ministru la nimic

A patra declaratie de presa a lui Iohannis in decurs de 5 zile

Seful statului a anuntat ca a decis sa cheme partidele la consultari, marti si miercuri, pentru a gasi cele mai bune solutii de punere in practica a deciziei poporului privind referendumul."Numararea voturilor s-a incheiat si 6,5 milioane de romani au raspuns cu DA la cele doua intrebari de la referendum. Trebuie sa decidem cum sa punem in practica ce a decis poporul.Pentru a gasi cele mai bune solutii pentru referendum, am decis sa convoc partidele parlamentare la consultari pe aceasta tema. Asadar, am trimis invitatiile pentru zilele de marti si miercuri pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii", a declarat Iohannis.Totodata, Klaus Ihannis a anuntat ca va respinge nominalizarea lui Titus Corlatean pentru functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei."Am primit propuneri pentru ministri si ma voi referi la una singura, pe celelalte le discutam cu alta ocazie.Nu e suficinet ca PSD si-a batut de romani, indrazneste sa mi-l propuna pe artizanul catastrofei la alegerile din 2014.", punctat presedintele.El a tinut sa precizeze, din nou, ca vina pentru proasta organizare a alegerilor din 26 mai apartine Guvernului si a subliniat ca el nu a cerut demisia ministrilor Carmen Dan si Teodor Melescanu, ci demiterea."Vina politica pentru organizarea alegerilor este clar a Guvernului. Este evident ca vinovati sunt ministrii de Interne si Externe. Cei doi au umblat pe la televiziuni sa spuna ca nu isi dau demisia. Eu nu am cerut sa isi dea demisia, am cerut demiterea lor", a afirmat Iohannis.- Numararea voturilor s-a incheiat si 6,5 milioane de romani au raspuns cu DA la cele doua intrebari de la referendum. Trebuie sa decidem cum sa punem in practica ce a decis poporul.- Pentru a gasi cele mai bune solutii pentru referendum, am decis sa convoc partidele parlamentare la consultari pe aceasta tema.- Asadar, am trimis invitatiile pentru zilele de marti si miercuri pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii.- Am primit propuneri pentru ministri si ma voi referi la una singura, pe celelalte le discutam cu alta ocazie.- Nu e suficinet ca PSD si-a batut de romani, indrazneste sa mi-l propuna pe artizanul catastrofei la alegerile din 2014.- Asa cum am spus ieri, voi forma un grup de lucru pentru organizarea alegerilor. Am inceput discutii informale si sunt convins ca se vor gasi solutii rapide.- Vina politica pentru organizarea alegerilor este clar a Guvernului. Este evident ca vinovati sunt ministrii de Interne si Externe. Cei doi au umblat pe la televiziuni sa spuna ca nu isi dau demisia. Eu nu am cerut sa isi dea demisia, am cerut demiterea lor.- Poporul a votat in proportie covarsitoare si nu cred ca nu se poate transpune referendumul in Constitutie.- Daca vine vorba despre stat de drept sunt impotriva acestor trocuri.- Asteptam sa vedem cum se comporta si ce influenta va avea asupra procesului de legiferare.- Este foarte clar ca este oportuna. Sper ca Opozitia scrie la ultimele fraze ale motiunii. Eu asa as face.- Aceste asperitati o sa disparaAceasta este a patra declaratie pe care presedintele Klaus Iohannis o face in decurs de cinci zile.Prima a avut loc duminica, imediat dupa ce urnele au fost inchise, in cadrul careia presedintele a tinut sa ii felicite pe romanii care au iesit in numar foarte mare sa voteze Iohannis a iesit si luni in fata presei, afirmand ca votul de duminica arata ca romanii isi doresc o alternativa la guvernarea dezastruoasa PSD-ALDE si a precizat ca PNL si USR-PLUS ar putea pune baza unei colaborari In cea de a treia declaratie de presa, sustinuta miercuri seara, Iohannis a cerut demiterea imediata a ministrului de Exeterne, Teodor Melescanu, si a celui de Interne, Carmen Dan , pentru proasta organizare a alegerilor de duminica."Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost alegerile trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.Asadar, pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne. Imediat insemnand imediat!", a spus Iohannis.In acelasi timp, seful statului a anuntat ca va infiinta la nivelul Administratiei Prezidentiale o comisie mixta care va lucra la buna organizare a alegerilor prezidentiale. Iohannis a spus ca ia aceasta decizie pentru ca nu are incredere in guvern.