Iohannis comenteaza motivarea CCR: Nu aplic mecanic. PSD incearca sa amputeze puterea presedintelui. Nu va exista nicio suspendare

PSD, incearca sa amputeze puterile presedintelui Romaniei.

Poate este nevoie de clarificari in Constitutie chiar

Nu putem face greseala sa aplicam mecanic anumite lucruri.

nu va exista nicio suspendare

Adica, cum se trezeste un politician, care mai este si infractor, sa duca la televizor, sa ameninte acolo magistratii?

Dupa ce a convocat un miting mediocru anti-justitie? Deci este inadmisibil.

Constat o coincidenta care ridica foarte multe intrebari.

Declaratia e foarte proasta si contraproductiva. E o inventie a PSD statul paralel, nu exista. In Romania exista un singur stat pe care il reprezint eu.

Iohannis a spus ca nu se grabeste cu o decizie in ce o priveste pe Kovesi, ca el este cel care vegheaza la respectarea Constitutiei, in niciun caz nu o incalca, si ca nu a putut sa nu constate o coincidenta intre actiunile CCR din ultimul timp si planul PSD de a amputa puterea presedintelui.Seful statului a fost intrebat si despre declaratia lui Dragnea potrivit careia statul paralel ar fi fost finantat de UE si NATO. Iohannis a spus ca acea afirmatie este o prostie, si ca nu exista acest stat paralel, ci e inventat de PSD sau consultantii lor."Cum indrazneste un politician, care este si infractor, sa mearga la televizor si sa ameninte magistrati? Asta dupa ce a organizat si un miting mediocru. Este inadmisibil!Vrea sa fie mai puternic decat e sanatos", a criticat presedintele actiunile sefului PSD.Declaratiile lui Iohannis au fost facute dupa o intalnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia. Seful statului a spus ca insitutia e posibil sa dea chiar si o opinie preliminara pe Legile Justitiei, intr-un timp foarte scurt.- Tocmai s-a incheiat intalnirea pe care am avut-o cu o delegatie a Comisiei de la Venetia, care a venit sa discute despre Legile Justitiei. Va amintiti ca eu am sesizat Comisia si i-am rugat sa faca o analiza a legislatiei care este inca in lucru, a celor trei legi care se refera la Justitie.- Am avut o discutie foarte buna, am discutat despre aceste legi, care sunt preocuparile noastre siNu am dorit sa intram, nici eu, nici membrii delegatiei, in textul legii, am discutat despre principii. Da, le-am explicat cum am ajuns la concluzia ca e nevoie de aceasta sesizare. Intai procedura neuzuala de comisie speciala, apoi lipsa totala de transparenta in dezbaterile acestei comisii, dar si faptul ca anumite prevederi pot duce la blocaje in justitie. Le-am explicat destul de detaliat preocuparile mele si le-am raspuns la cateva intrebari legate de procedura, parcursul legii si mi-au spus cum ar putea sa arate parcursul acestor analize.Am citit motivarea deciziei Curtii. Ca sa nu apara asa o confuzie,Insa, citind aceasta motivare, au aparut cateva lucuri pe care pot sa vi le comunic si astazi, care m-au facut sa evaluez anumite demersuri intr-o noua lumina.In aceasta etapa, recunosc,, dar o aprofundare ulterioara poate ne duce mai aproape de adevar. Vom vedea.Toata dezbaterea a pornit in jurul luptei anticoruptie. Si atunci se pune intrebarea legitima: "daca atatia politicieni sunt nemultumiti cu lupta anticoruptie, daca au fost atatea discutii, mai e nevoie de lupta anticoruptie in Romania? Aici, raspunsul meu e ferm si clar:Sigur, au fost aduse exemple unde poate procedurile au fost discutabile, unde poate lucrurile n-au mers "ca la carte", dar aceste chestiuni sunt in analiza, sunt in rezolvare si mii si mii de alte cazuri merg inainte si lupta anticoruptie e un succes in Romania. Aici sunt foarte ferm, foarte clar, lupta anticoruptie merge mai departe.Abordarea politica arata PSD incearca amputarea puterilor presedintelui Romaniei. Atentie, un partid,De ce? Pentru ca presedintele Romaniei, actualul presedinte al Romaniei, evident ca are in multe privinte alta parere decat majoritatea pesedista din Parlament.Am vazut aceasta dorinta prima data cand s-a motificat legea ANCOM, unde presedintele a fost scos din pricedura de numire a sefului ANCOM. A continuat discutia chiar cand s-a discutat de Legile Justitiei, unde puterea presedintelui a fost diminuata fata de situatia anterioara. Se pune intrebarea '?'Si de aici apar intrebarile.Mai sunt ei eficienti sau sunt pusi in subordinea ministrului Justitiei in loc sa fie sub autoritatea ministrului Justitiei, asa cum scrie in Constitutie. Este o intrebare la care trebuie sa raspundem.O alta intrebare ar fi "" De unde vine urmatoarea intrebare:Iata intrebari la care incet-incet sa inceapa sa raspunda si unii si altii. Sunt intrebari care trebuie sa primeasca un raspuns dupa o dezbatere publica, clara, sanatoasa, extinsa si eu sunt dispus sa pun aceste intrebari intr-o dezbatere publica.. Am vazut ce lucruri discutabile pot iesi dintr-o dezbatere prost condusa si netransparenta cum a fost la Legile Justitiei in Parlament.Nu! Este nevoie de o dezbatere larga, este nevoie de o discutie cu toti, absolut toti actorii interesati siPoate este nevoie de o clarificare in Constitutie, poate trebuie sa gandim daca lucrurile, arhitectura statului este bine gandita sau daca trebuie introduse noi mecanisme care ne garanteaza ca nu ne indepartam de la valorile democratice, poate este nevoie sa discutam ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului, poate revenim la discutia pe care am pornit-o in toamna lui 2016 si de atunci lucrurile au fost interpretate in fel si chip.Care sunt pasii ii voi spune dupa ce ajung cu juristii din Administratie la o concluzie.Riscam sa ne gasim intr-o situatie de forma fara fond. Avem nevoie de un stat puternic si trebuie sa gasim raspunsurile noastre, ale romanilor, la aceste intrebari.Separarea tocmai am facut-o. Motivarea e ampla, nu putem sa facem urmatorul pas pana nu intelegem ce ni se transmite prin aceasta motivare.Se grabesc putin PSD-istii. Eu nici nu am afirmat in vreun fel ce voi face in perioada imediat urmatoare, decat sa citesc cu atentie decizia si motivarea, si sa vad cum putem sa formulam demersuri care ne dau raspunsuri pertinente la intrebarile care apar de acolo. Ah, sigur,Repet,, fiindca nu exista niciun temei pentru suspendare, iar, daca unii pesedisti se trezesc vorbind de suspendare, doar asa, sa para mai interesanti la televizor, este problema dumnealor.Acum, sigur,Repet, nu-mi doresc sa ajungem intr-un stat care se bazeaza pe o forma fara fond, ci doresc, daca aceste teme acum au aparut, sa avem o dezbatere, sa avem o discutie, sa ne lamurim inainte sa facem un pas.. Deci nu puteti sa-mi puneti mie aceasta intrebare.In mod paradoxal, nu. Nu putem sa stam si sa ne intrebam bun, si acum ce e cu procurorii, cu lupta anticoruptie? Lupta anticoruptie trebuie sa continue, procurorii sa fie independenenti, in niciun caz nu pot fi controlati politic, nu putem sa avem un super-ministru al Justitiei care sa dicteze presedintelui ce sa faca.Pai pe buna dreptate s-au revoltat magistratii.De asta am spus, nu putem sa lasam statul sa intre intr-o situatie de incertitudine, sa intram in deriva si sa ne trezim.Eu sunt in faza in care ma lamuresc ce e cu decizia CCR si cu motivarea.Una e una, alta e alta. Este o chestiune care va primi raspuns cand va primi, cealalta e cum construim noi, romanii in Romania, statul nostru care sa fie solid.N-as face asa ceva cum nici nu este cazul.In primul rand politicienii.Sigur, si politicienii, si societatea civila. Sunt dispus sa demarez un astfel de demers.Nu stiu daca e o inventie a PSDistilor sau a consultantilor lor, dar nu exista.