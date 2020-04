Iohannis, conferinta de aproape doua ore: A atacat PSD, a laudat Guvernul si a dat indicii despre cum va arata "relaxarea" in Romania

LIVE TEXT

Seful statului a avut mai multe mesaje pentru romani, atat de multumire pentru cum au respectat restrictiile, dar si despre cum va arata in viitor viata noastra. Astfel, relaxarea nu va fi deloc o revenire la normal, ci vor exista in continuare masuri obligatorii. Dintre acestea, presedintele a amintit de masca, de faptul ca restaurantele si scolile raman inchise, dar si de faptul ca dupa 15 mai nu vom putea colinda toata tara, ci vom avea nevoie de motiv intemeiat sa iesim din localitatea de resedinta.Iohannis a dat asigurari ca Guvernul garanteaza plata salariilor si pensiilor, insa de majorarile de pensii si alocatii a spus ca se va decide dupa jumatatea anului, cand va fi mai clara situatia bugetara.La capitolul politica, Iohannis a anuntat ca nu va permite organizarea de alegeri, nici locale, nici parlamentare, cat timp Romania va fi inca sub amenintarea pandemiei. Seful statului a atacat in repetate randuri PSD pentru propunerile populiste si pentru faptul ca incearca sa capitalizeze electoral criza de sanatate. El a laudat insa guvernul PNL si a spus ca nu are neintelegeri nici cu premierul Ludovic Orban , nici cu ministrii.- Este mai mult decat o luna si jumatate de cand am instituit starea de urgenta si traim cu aceasta epidemie.- Am tinut mai mult decalaratii, in consecinta am invitat jurnalistii la o conferinta.- Dupa o una si jumatate deja putem sa tragem destul de multe concluzii si as incepe prin a remarca ca in aceasta epidemie autoritatiile, impreuna cu medicii si romanii, au obtinut pana acum rezultate notabile.- Romanii au dovedit ca au simt civic, echilibru si da, societatea romaneasca a dovedit maturitate.- Insa se discuta foarte mult in aceste zile despre masurile de relaxare. Sigur, vom ajunge si acolo. Dupa 15 mai anumite restrictii vor fi reduse dar trebuie sa fim foarte foarte atenti.- Nu am atins maximul in Romania.- N-ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate obtinute greu? Sunt foaret greu ca oamenilor le-a fost greu sa stea acasa, sa-si reduca viata intr-un mod total neasteptat.- Impreuna am obtinut aceste rezultate si, repet, pericolul nu a trecut! Este nevoie in continuare de maxima atentie. Faptul ca din 15 mai e posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna in niciun caz ca revenim la viata noastra normala pe care am avut-o inainte de epidemie.- In realitate, expertii ne spun ca nici nu stim cand vom reveni la o viata normala, asa cum o stim noi inainte de pandemie.- Vor ramane multe restrictii in vigoare, nu vom putea sa ne vedem decat maxim 3, nu vom putea sa iesim de la restaurant sau la mall, nu vom putea sa iesim din localitate decat cu un motiv foarte serios. Marile festivaluri nu vor avea loc, competitiile nu se vor relua si daca se vor relua o sa fie fara spectatori.- Masurile vor fi graduale, 15 mai ceva, din 1 iunie inca ceva, din 15 iar ceva si asta doar cu ochii pe statistici, daca cazurile vor creste vor fi luate masuri.- Usor, usor, autoritatile trebuie sa se retraga putin din aceasta atitudine coecitiva si oamenii sa preia responsabilitatea.- Vom avea obligatia sa purtam masti in spatii publice inchise, cand mergem cu autobuzul, metroul, trenul.- Guvernantii au actionat corect, specialistii au venit cu sfaturi si cu solutii bune si acum urmeaza sa dam si noi, simplii cetateni, exemple.- Sa stiti ca aunci cand a inceput epidemia rezervele Romaniei au fost goale. Nu au existat pur si simplu rezerve de masti, biocide, au existat foarte putine medicamente si acestea au trebuit procurate intr-un timp record si s-au procurat.- S-au folosit nu doar banii putini din vistieria noastra ci si bani europeni, cu succes. Romania are acum acces la 1,5 miliarde de euro din fonduri europene care vor fi folositi pentru sistemul medical.- In paralel, obliagati si de epidemie dar si de pretentiile electoratului, Guvernul a inceput sa puna in practica reforme promise, necesare, oportune. S-a progresat mult in materie de digitalizare a administratiei. Asta e partea pozitiva.- Nu toti politicienii, insa, au dorit sa fie de partea epidemiei care se ocupa de romani. Avem un contraexemplu cat Casa Poporului, si contraexemplul este Parlamentul.- In Parlament, fie ca s-a lucrat in sistem video sau la distanta, am vazut un spectacol ciudat, sinistru, as zice un festival deplorabil instrumentat de aceeasi politicieni care si inainte de criza au avut un comportament nociv si demagogic.- Este trist ca dupa ani si ani de guverne pesediste sa ne gasim in situatia sa facem fata unei epidemii groaznice cu vistieria aproape goala, fara rezerve, si tot aceeasi pesedisti sa strige in Parlament ca presedintele si Guvernul nu fac ce trebuie. E jalnic!- Acesti politicieni, ca sa trag linie, nu au invatat nimic din greselile trecutului si compromit viitorul intregii natiuni. Compromit viitorul generatiilor de romani care vor veni dupa noi. Eu nu voi tolera asa ceva.Autoritatile s-au comportat responsabil, au luat masurile corecte si la timp si inclusiv masurile economice care s-au luat sau sunt in pregatire sunt de bun simt si vor ajuta real economia romaneasca. Sa facem diferenta intre masurile care vin sa ajute real si cele populiste care nu ajuta in fond pe absolut nimeni.Trebuie sa recunoastem ca la inceput coeziunea a fost un pic mai putina. Fiecare stat membru s-a concentrat pe propriile probleme, Spatiul Schengen nu mai exista de facto de la inceputul crizei, dar in paralel CE a incercat si a reusit sa vina cu masuri.In fiecare an din pacate multi romani au plecat la munca in strainatate. De la Revolutie incoace au plecat 4 milioane de romani. Dar sunt multi care pleaca sezonier si se intorc. Oamenii care pleaca sezonier majoritatea pleaca fiind sub contract din partea unor agenti economici, nu sunt organizati de stat. E alegerea lor si probabil va trebui sa ne gandim bine cum putem sa le oferim un viiitor in Romania, insa se pare ca la inceput au existat probleme organizatorice, pe parcurs au fost remediate, dar e clar ca au fost greseli si cei care au gresit trebuie sa plateasca.Sunt mai multe lucruri de care trebuie sa tinem cont. Ne spun tot mai multi experti ca nu vom scapa de virus si va trebui sa invatam sa traim cu aceasta boala, sa fimc a in cazul gripei. Dar nu stim daca in acest an ajungem acolo, asa ca e prematur sa vorbim acum daca vom avea alegeri. Important e, dupa parerea mea, sa facem alegerile cand nu reprezinta un pericol pentru populatie. Nu o sa fiu de acord sa facem alegeri cand epidemia inca exista.Exista o legislatie in vigoare care permite unui parinte sa stea acasa daca scoala e inchisa. Cred ca foarte multi au o problema cu asta, dar ganditi-va ce problema ar avea daca ar trimite copilul la scoala si s-ar imbolnavi si ar aduce boala in familie. Isi va gasi fircare familie de romani o solutie proprie, in speranta ca aceatsa faza nu va dura prea mult.Informatia e corecta, s-a dat cam multa atentie acestui exemplu. E doar un exemplu. Unii dintre dvs au certu informatia, e un studiu facut de Institutul Pasteur si de altii, am zis ca exista un exemplu care ne arata ca situatia in scoli este complicata, atat. Decizia de a nu deschide scolile din Romania nu s-a bazat pe acest exemplu si pe faptul ca la noi distantarea nu poate fi realizata, elevii merg de acasa la scoala si pot duce boala acolo, se pot infecta la scoala si pot duce boala acasa, unde multi traiesc si cu bunicii, grup vulnerabil. Din aceste motive si multe altele am decis cu toti impreuna sa nu deschidem scolile decat pentru elevii din clasele terminale. Si cei din clase terminale nu trebuie sa mearga la scoala, nu e nimeni obligat, doar au si aceasta oportunitate.Cand dintr-un ciclu intreg merge doar o clasa se pot realiza conditiile de distantare, de igienizare. In Italia s-a luat aceeasi decizie, sa nu se mai deschida scolile pana in septembrie. In Danemarca insa s-au deschis, dar probabil conditiile sunt putin altele.Aceste lucruri putem sa le comunicam doar pas cu pas ca ele depind de evolutia epidemiei. Pot sa va spun ca saptamana viitoare vom lua o decizie in ce priveste forma in care continuam, daca continuam cu stare de urgenta sau cu o varianta administrativa alternativa.Vom avea masuri de relaxare pas cu pas si la momentul acesta nu putem sa spunem decat ce vom prevedea peste maxim 2 saptamani, insa viata noastra, a tuturor, va ramane inca luni de zile sub semnul acestei epidemii. Vom sti abia in octombrie noiembrie daca va exista sau nu un al doilea val. Si sunt multi specialisti, medici, care spun ca va dura foarte mult pana cand viata noastra va reveni la normalitatea pe care am cunsocut-o inainte de pandemie. Dar apar si oportunitati in piata muncii, pentru noi afaceri, in zone care pana acum nu au fost profitabile si intreaga societate va constata ca sunt valori despre care am discutat dar nu el-am trait sau invers.Foarte multi copii din fericire au acces online, multi copii nu au. Pentru ei Ministerul va veni cu solutii, probabil achizitii de tablete. Copiii care nu au nota in catalog de la inceputul semestrului 2 vor fi invitati la scoala in conditii de siguranta, poate vor da o lucrare sau un raspuns la o tema. Ministerul in timpul verii trebuie sa se pregateasca pentru un posibil val doi si am pretentia ca pana in septembrie sa gasim solutii exact pentru acesti copii care nu au putut sa beneficieze de o forma de invatamant la distanta si am pretentia sa fie elaborate ghiduri si pentru dascali, majoritatea improvizeaza acum.Noi discutam aceste variante de doua saptmani, nu icepem discutia maine, insa decizia nu o vom lua maine, vrem sa vedem cum evolueaza situatia. Probabil in cursul saptamaii viitoare putem vedea daca vom prelungi starea de urgenta sau optam pentru stare de alerta. Legislatia pentru starea de urgenta este aproape finalziata, am vrut sa fim pregatiti, nu ca la inceput.Este o chestiune care trebuie analizata cu mare atentie si la momentul la care avem suficiente date, probabil la jumatatea anului, Guvernul va trebui sa ia o decizie, ca lucrurile sa fie foarte bine clarificate.Vreau sa va spun o chestiune care ma priveste. Mi s-ar parea nedrept ca pensionarii sa plateasca intreaga nota de plata a epidemiei. Eu voi avea rugamintea sa faca analiza tinand cont ca si penionarii sunt nu doar categorie vulneraila, dar si de foarte multe ori dezavantajata.Puteti lua lista legilor care au fost aprobate, respectiv lista legilor pe care eu sau PNL le trimitem la CCR Datele din aceasta conversatie care pot fi comunicate public au fost cuprinse in comunicatul dat dupa convorbire. A fost o discutie foarte calda, foarte buna.Saptamana viitoare cand vom decide daca vom prelungi starea de urgenta sau o vom inlocui cu alta masura administrativa vom clarifica toate aceste detalii. Am considerat ca romanii sa stie din capul locului ca exista un termen la care incepem relaxarea, ca nu putem sta la infinit blocati cu toata tara. A fost nevoie de o luminita de la capatul tunelului. Sa stie oamenii ca viata merge mai departe, ca ne gandim la ei.De aceea relaxarea se face in pasi si nu dintr-o data si fiecare masura se face in functie de rezultate. Daca dupa o masura x vom avea un numar mare de infectii atunci va fi reevaluata masura.Solidaritatea nu poate fi o masura de coercitie, trebuie sa vina de la fiecare om, firma, ONG . Si atunci e clar ca solidaritatea nu poate fi fortata si impusa, dar sunt bucuros sa constat ca avem foarte multa solidaritate in societatea romaneasca. Am avut firme, antreprenori care au donat materiale de protectie. Si da, cred ca vor continua aceste dovezi de solidaritate.Sunt convins ca demnitarii vor intelege ca solidaritatea e importanta si in politica si vor actiona ca atare.Eu cred ca noi am reactionat foarte bine si foarte repede, rezultatul se vede: avem in comparatie cu alte tari foarte putini bolnavi dintr-un numar total de romani. Cele mai multe informari le-am primit de la OMS, informari publice. Noi am tinut cont de aceste si Guvernul Orban a luat primele masuri concrete cu mult timp inainte sa avem vreun caz in Romania, chestiune care nu s-a prea intamplat in alte tari. Noi ne-am miscat mai repede si rezultatele se vad. Aceste povesti ca noi am reactionat tarziu, ca se putea si altfel...pot sa va spun ca Romania a reactionat la timp, proportional si potrivit. Guvernul a facut o treaba foarte buna aici.Si fortele de ordine au fost prezente si au actionat foarte eficient. Si noi cunoastem ca au fost si unele exagerari, persoanele respective sunt trase la raspundere, sanctionate, eliberate din functie, dar sunt foarte putine astefel de cazuri.Ati reusit sa puneti intr-o intrebare doua chestiuni. Pentru antreprenorii care au probleme reale din cauza masurilor care s-au luat, din cauza epidemiei, evident ca exista o preocupare din partea guvernului, din partea mea, pentru a veni in sprijinul lor. Vor fi masuri si in urmatoarele luni, s-au luat deja masuri si pentru mediul de afaceri si pentru cei in somaj tehnic.In ce priveste cand se deschide una sau alta, in timpul saptamanii viitoare vom lua decizii care privesc primele sectoare unde vom avea o redeschidere, e prematur sa va spun azi, dar unele se vor redeschide si asta tine de nevoia sociala si de riscul epidemiologic. Dar deja in momentul acesta cand vorbim pentru majoritatea zonelor se lucreaza sau sunt gata elaborate protocoalele.Acum referitor la initiative legislative nu le comentez pana nu vin la promulgare. Pentru parlamentari mesajul e simplu: Fiti rezonabili, fiti responsabili, fiti parte din echipa care rezolva criza.Acum daca ar fi fost intalniri publice le-ati fi gasit in agenda mea, dar sunt in legatura cu toti liderii politici din Romania. Ca nu vorbim in fircare zi e adevarat, dar acest mit al lipsei de dialog este un mit.Cel pe care l-am mai transmis. Am fost de mai multe ori in Suceava, e un oras in plina dezvoltare, oameni harnici care vor sa duca o viata bun. Faptul ca acest oras a ajuns in carantin are multe cauze si probabil si un management defectuos a acestei epidemii, nu trebuie sa mergem ani in urma. Au avut in Suceava foarte multi romani veniti din afara in aceasta perioada. Sucevenilor le spun lucruri simple: respectati indicatiile ca sa scapati cat mai repede de aceasta epidemie.Informatiile au fost putine la inceput si nu foarte lamuritoare. Si OMS a stat destul de mult pana a decis ca nu e doar ceva izolat la Wuhan. Noi am reactionat imediat, la inceputul lui februarie, cand in Europa lumea nu a crezut ca se intampla ceva. Guvernul a inceput sa faca primele proceduri, a emis OUG pentru a face achziitii de materiale care ar fi trebuit sa existe in stoc dar din cauza PSD -ului a fost gol. Sunt acei oameni care azi se dau mari iubitori de romani dar uita ca ei au golit vistieria, n-au facut investiti. Sunt aceeasi oameni din PSD care au avut grija ca stocurile pe rezerve strategice sa fie ZERO, legislatia nu a fost actualizata. In acest fel, un guvern minoritar a fost in situatia sa recupereze intr-un timp scurt tot ce nu s-a realizat inainte. Si, surpriza, au cam reusit!Eu pot sa va spun ca la randul meu am pus aceatsa intrebare ministrul Finantelor si mi-a garantat ca nu vor exista astfel de probleme. E complicat de acoperit deficitul dar ministerul are solutii, le pune in practica si oamenii isi vor primi banii.Toate aceste detalii vor fi lamurite saptamana viitoare dar nu putem pune laolalta toate serviciile. La hoteluri se pot deschise, dar nu de la inceput si restaurantul hotelului. Vom gasi solutii graduale. Pot sa inteleg foarte bine si imi pare rau pentru antreprenorii care au probleme grave in acest sector dar prioritara este sanatatea oamenilor. In contrapartida se lucreaza la pachete de sprijin.La aceste normative si proceduri se lucreaza. Foarte multe sectoare nu s-au inchis, oamenii au fost la lucru, sunt multi care lucreaza si de acasa, telemunca a devenit o realitate cotidiana si sunt sectoare unde oamenii nu se or intoarce, cum sunt scolile, deci nici traficul aferent scolilor nu se va intoarce. Dar trebuie reguli foarte clare si la urcare si coboare in metrou, si asa mai departe.Exista un sprjin pentru persoanele defavorizate si guvernul deja lucreaza la astfel de masuri. Ei le vor primi gratuit din partea statului.Numarul de teste a fost pentru mine din capul locului o preocupare importanta. Adevarul este ca s-a crescut foarte foarte mult. Daca la inceput faceam cateva zeci, s-a ajuns la cateva sute si acum suntem aproape de 10.000, intr-o luna si jumatate. Ministerul Sanatatii, in special Ministrul Tataru, s-a miscat foarte bine aici. E nevoie de crestere in continuare, dar la intrebarea mea am primit raspuns ca nu suntem chiar in coada Europei ci la un nivel acceptabil in raport cu populatia Romaniei. Avem un numar rezonabil de testari.Observ ca sunt foarte multi participanti la discutia publica ce solica testari in masa, dar avem comunicari de la OMS care au fost repetate in mai multe randuri ca nu prea are rost sa facem testari in masa, testarile trebuie facute la persoane care prezinta risc de infectie, nu la tot poporul. Totusi eu am solicitat si sunt convins ca lucrurile vor merge in directia asta, sa avem un numar mai mare de testari pe zi.Relatia mea cu premierul si cu Guvernul e una excelenta, daca nu ar fi asa nu am fis avut aceste rezultate. Pot sa va zic de ce m-am si implicat eu, presedintele si Guvernul sunt 2 parti a unui Executiv si in situatii de criza trebuie sa existe colaborare si ea este. Dar este o criza profunda, foarte complicata, foarte multe fatete, fiecare ministru are o incarcare enorma. Nu reusim fizic sa vorbim cu totii tot timpul cand apare o problema, dar va asigur ca atunci cand a fost ceva de clarificat am clarificat rapid. Nu exista nicio divergenta, nicio falie si nici nu am de gand sa las sa apara asa ceva. Daca imi permiteti e cu totul si cu totul altceva decat pe vremea guvernelor pesediste cand eu spuneam una, ei faceam alta si a pierdut Romania. Acum castigam cu totii.Aceasta este una din masurile care trebuie foarte bine cantarite. Alocatiile au fost dublate deja acum cateva luni de zile si recunosc ca si mie mi-ar placea ca romanii sa primeasca mai multi bani, dar banii trebuie sa vina de undeva. La mijlocul anului se va analiza si aceasta chestiune si vom primi de la Guvern un raspuns.Sunt usor de procuorat, vom elabora protocoale de la ce numar de angajati in sus va trebui avut termometru. La fabrici, la instante, va fi nevoie de termoscanere, ca e flux mare si termometrul de mana nu mai e fezabil. Aceste masuri vor deveni obligatorii cam imediat dupa 15 mai.Nu peste tot a fost posibil sa se achizitioneze la pretul de dinainte de criza, e normal. Dar acolo unde au aparut semne de intrebare am solicitat clarificari pana la ultima centima.In CSAT se va lua o decizie pe aceasta tema, dar securitatea nationala, asigurata impreuna cu partenerul SUA, va fi un criteriu prevalent, Nu dorim sa ajungem cu sisteme critice operate de firme care nu sunt de incredere.Cand vorbim despre date stiintifice si grafice e bine sa nu amesteam lucrurile. Ce am prezentat eu e ceva, ce ati prezentat dvs e altceva. La fel de valoros, dar pentru a nu complica perceptia publica am venit cu graficul care arata rezultatul tuturor actiunilor. Trebuie sa avem mai multe testari. Ce am avut pana acum ne-a permis sa tinem epidemia sub control, dar eu vreau mai mult.Cu cat mai multe testari, cu atat mai bine, si acolo vom ajunge.Oamenii au fost sanctionati pentru incalcarea regulilor impuse, unde achizitiile sunt sub semnul intrebarii se vor face verificari. Nimeni nu scapa nepedepsit care a incercat sa se imbogateasca pe seama suferintei si epidemiei. Aceste lucruri nu pot fi facute de parchete de pe o zi pe alta, dar, aviz celor amatori, lucrurile se misca.Parchetele vor oferi informatii. Sa nu-si imagineze cineva ca Romania este tara nimanui. In Romania avem domnia legii. La intrebarea daca a crescut sau nu coruptia, vor raspunde parchetele in bilant.Tot asa, acasa, mai incercati.