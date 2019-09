Iohannis confirma ca a vorbit cu ambasadorul Romaniei la UE despre Kovesi

Ziare.

"In chestiunea procurorului sef european, pot sa va confirm ca am comunicat doamnei Obobescu opinia mea despre candidatura doamnei Kovesi, opinie pe care pot sa v-o spun. I-am comunicat ca eu sunt pentru dna Kovesi in functia de sef al Parchetului European", a spus Iohannis, vineri, la sediul BEC.Intrebat daca i-a transmis lui Odobescu sa voteze pentru Kovesi, seful statului a spus sec: "Alte intrebari?".Amintim ca in pofida declaratiilor premierului Viorica Dancila, care a afirmat transant, miercuri seara, ca ii va da mandat ambasadorului roman la UE sa voteze contra candidaturii Laurei Codruta Kovesi, joi, surse consultate de Ziare.com au sustinut ca Luminita Odobescu ar fi votat proKovesi Chiar si asa, Viorica Dancila a reafirmat, joi, intr-o declaratie pentru Europa Libera, ca ambasadorul roman s-a exprimat contra candidaturii lui Kovesi Totusi, votul din COREPER a fost unul secret.