Iohannis contesta la CCR Codul Penal: E absolut revoltator. Ce vedem e dictatura majoritatii (Video)

Seful statului a criticat modul de lucru al celor de la PSD si ALDE care au incalcat regulamentul parlamentar pentru a trece pe repede-inainte modificarile dorite la legislatia penala.In plus, Iohannis a anuntat ca si Codul de Procedura Penala va ajunge pe masa judecatorilor constitutionali pentru ca "modificarile sunt fie inutile, fie toxice sau daunatoare".Votul pe modificarile Codului Penal a fost grabit miercuri. Sedinta a fost tensionata si PSD si ALDE si-au trecut proiectul de lege la limita de 3 voturi.Mentionam si ca, in timp ce seful statului vorbea de la Cotroceni, in plenul reunit se discuta propunerea lui Iohannis pentru sefia SIE, social-democratul Gabriel Vlase.- Buna ziua!- Astazi s-a votat in Parlament Codul Penal, ca sa fiu mai exact mai multe modificari la Codul Penal.- Doresc sa comentez pe scurt acest- E inadmisibil cum a transformat PSD-ul procedurile parlamentare. Ce vedem e dictatura majoritatii, profund daunatoare democratiei.- PSD a trecut in timp record Codul Penal in Parlament, cu un simulacru de dezbatere., sa transforme dezbaterile din Parlament intr-o dezbatere lipsita de transparenta, cu un rezultat previzibil. Se trece cu tavalugul peste argumentatia Opozitiei.- Despre continutul Codului Penal modificat voi avea o prezentare mai lunga, cand voi contesta la CCR acest act normativ.- E bine de stiut ca si Codul de Procedura Penala e in pregatire pentru a fi contestat la CCR.- Modificarile sunt fie inutile, fie toxice sau daunatoare si voi folosi toate instrumentele constitutionale pentru a le contesta.- Va multumesc!