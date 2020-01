Iohannis continua proiectul "Romania educata": Nu putem in epoca Inteligentei Artificiale sa avem probleme de analfabetism functional

Ziare.

"Rezultatele PISA reprezinta unul dintre argumentele de netagaduit pentru urgenta solutiilor rapide si temeinice.. Drumul pe care trebuie sa ne angajam este al unei economii bazate pe cunoastere. Nu putem in epoca IA sa avem o problema endemica de analfabetism functional", a subliniat presedintele Iohannis in cadrul Conferintei "Romania Educata - politici publice si coordonarea surselor de finantare", organizata la Palatul Cotroceni.Klaus Iohannis s-a referit si la invatamantul profesional - cel dual - o reala sansa pentru mii de tineri."Aceasta forma de educatie este tratata ca o ruda saraca a filierei teoretice", a sustinut presedintele."Prezenta premierului, a membrilor Guvernului este un semnal foarte bun pentru deschiderea la colaborare si dialog pentru ca astfel se pot creaVom ajunge o Romanie educata printr-un plan pe termen lung, de la care sa nu ne abatem prin schimbari permanente si haotice ale legislatiei, ca pana acum", considera presedintele.De asemenea, Klaus Iohanis a subliniat ca: "Avem nevoie de. Este necesara reducerea inechitatii inca din primii ani petrecuti in sistemul de invatamant".In cadrul evenimentului, rezultate in urma proiectului 'Cresterea capacitatii autoritatilor publice de a aborda probleme cheie din educatie pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030'."Aceste documente pe care le punem in discutie publica sunt valoroase pentru ca sunt bazate pe", a explicat presedintele despre cele patru documente lansate cu ocazia conferintei.Administratia Prezidentiala a organizat, miercuri, la Palatul Cotroceni, la initiativa presedintelui Klaus Iohannis, Conferinta "Romania Educata - politici publice si coordonarea surselor de finantare".La eveniment au participat, printre altii, si premierul Ludovic Orban, si ministrul Educatiei, Monica Anisie, alaturi de alti reprezentanti ai Guvernului.Proiectul a fost coordonat de catre Administratia Prezidentiala, documentele fiind realizate de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.Finantarea a fost asigurata prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale, proiectul fiind implementat in cooperare cu Comisia Europeana.Cele patru documente de politica publica abordeaza tematici esentiale pentru reforma sistemului de educatie romanesc, precum cariera didactica, managementul scolar, echitatea in sistemul de educatie si accesul la o educatie timpurie de calitate.Fiecare document include atat masuri care pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite de Proiectul "Romania Educata", cat si exemple internationale de modalitati concrete prin care alte state au solutionat cu succes probleme similare.Cele patru documente de politica publica rezultate in urma proiectului "Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030" pot fi consultate, la sectiunea "Rezultate etapa a III-a".