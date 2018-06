Iohannis convoaca o sedinta speciala a CSAT, pentru pregatirea Summit-ului NATO de la Bruxelles

Ziare.

com

"Am abordat agenda viitorului Summit NATO care va fi organizat la Bruxelles, peste o luna, si am discutat despre contributiile noastre specifice in acest context. De asemenea, am extins dialogul de securitate si pe dimensiunea Uniunii Europene, respectiv a cooperarii dintre NATO si Uniunea Europeana. (...)In lumina deciziilor extrem de importante care se vor lua la Summitul NATO, am decis sa convoc o sedinta speciala a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, o sedinta dedicata pregatirii pentru acest Summit", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului nu a spus si data la care va avea loc sedinta, afirmand ca va fi stabilita dupa ce se va intoarce in Bucuresti."Imediat ce ne intoarcem la Bucuresti vom lua o decizie despre data cea mai potrivita pentru aceasta intalnire. Va trebui sa fie destul de repede in urmatoarele cateva saptamani, pentru a fi bine pregatiti.Trebuie sa subliniez ca a existat si exista o colaborare constanta intre Presedintie si MApN, intre Secretariatul CSAT, fortele armate si minister, suntem pregatiti, vreau doar sa fim foarte bine pregatiti, inclusiv in ceea ce priveste continutul mesajelor politice", a declarat Iohannis.Seful statului a mai precizat, in cadtul unei declaratii de presa sustinuta alaturi de presedintele Poloniei, Andrzej Duda, ca "NATO nu este izolat si, din pacate, provocarile de securitate din jurul nostru - atat la est, cat si la sud - nu lasa alta optiune decat aceea de a consolida in continuare capacitatile Aliantei de a aborda aceste amenintari intr-un mod cuprinzator".Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita oficiala de doua zile in Polonia.