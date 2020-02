Iohannis cheama partidele, joi, la consultari. Noul premier, anuntat maine seara: "Primul pas a fost facut spre anticipate!"

LIVE TEXT

Voi convoca partidele la o sesiune de consultari care incepe maine la 12:00.

Ziare.

com

Asta dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura, dezbatuta si votata miercuri in Parlament de 261 de senatori si deputati."Voi convoca partidele la o sesiune de consultari, care incepe maine la 12:00. Maine seara, probabil, voi anunta deja persoana desemnata pentru a forma un nou guvern", a declarat seful statului.Totodata, Klaus Iohannis a precizat ca isi doreste alegeri anticipate si a spus ca, daca partidele nu vor vrea acest lucru, va insista sa fie instalat un guvern PNL, sau construit in jurul PNL."Eu imi doresc sa intram intr-o logica ce duce catre anticipate. Daca partidele nu vor sau nu inteleg acest lucru, voi insista sa fie instalat un guvern construit de si in jurul PNL. Sa fie foarte clar ce se va intampla", a subliniat presedintele.Iohannis i-a acuzat pe social-democrati ca au votat motiunea de cenzura pentru ca isi doresc sa puna din nou mana pe banul public."Situatia a fost de asteptat, dupa ce la europarlamentare, la referendum, la motiunea care a inlaturat guvernul PSD, s-a aratat ca romanii vor altceva. Doar ca PSD vrea la putere. Baronii rosii vor iar la banul public. Si azi s-au gasit suficienti care au votat motiunea, pe o speta care ar fi imbunatatit democratia la alegeri", a mai afirmat Iohannis.Iata cum s-a desfasurat dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de social-democrati - Azi am avut un vot mai putin obisnuit. O motiune a fost depusa si votata. E momentul sa ne gandim ce avem momentan in spatiul politic. Vedem un guvern liberal, care vine cu foarte mult entuziasm, energie. Un guvern care vrea sa faca reforme, vrea sa vina cu masuri pentru Romania, proiecte pentru autostrazi, spitale.- Ce avem de cealalta parte? O majoritate pesedista, frustrata, suparata, fiindca a pierdut guvernarea, se opune cu tot ce are acestor incercari de a imbunatati guvernarea.- Daca urmarim discursul politic, vedem ca guvernul liberal vrea sa schimbe lucrurile in bine, pe de alta parte, un PSD care se opune. Din cauza PSD, Guvernul nu va mai putea continua reformele incepute.- Situatia a fost de asteptat, dupa ce la europarlamentare, la referendum, la motiunea care a inlaturat guvernul PSD, s-a aratat ca romanii vor altceva. Doar ca PSD vrea la putere. Baronii rosii vor iar la banul public. Si azi s-au gasit suficienti care au votat motiunea, pe o speta care ar fi imbunatatit democratia la alegeri.- Romanii se intreaba ce va fi. Pot sa va spun foarte clar: lucrurile merg mai departe, institutiile sunt solide, Guvernul ramane in functie, doar cu mai putine atributii. Nu intram intr-o situatie fara iesire. Institutiile vor functiona.Maine seara, probabil, voi anunta deja persoana desemnata pentru a forma un nou guvern.- Eu imi doresc sa intram intr-o logica ce duce catre anticipate. Daca partidele nu vor sau nu inteleg acest lucru, voi insista sa fie instalat un guvern construit de si in jurul PNL. Sa fie foarte clar ce se va intampla.- E inadmisibil sa pierdem timpul pentru ca avem un PSD care nu doreste reforme. Sa stea in opozitie, sa isi revina, dupa care vor veni iar in fata electoratului. Dar acum solutia corecta e intoarcerea la electorat.- Avem partide care vor sa se implice, care vor sa se puna la dispozitia romanilor. Vreau o majoritate parlamentara solida, care duce Romania mai departe.- Primul pas a fost facut spre anticipate, urmatorul va fi facut maine, dupa care voi reveni si voi discuta despre pasii urmatori.******************Motiunea de cenzura a fost depusa de PSD, sustinut de UDMR, dupa ce Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe legea care prevede alegerea primarilor in doua tururi. Pentru ca Guvernul Orban sa fie demis erau necesare cel putin 233 de voturi.Sedinta plenului reunit al Parlamentului a fost programata sa inceapa la ora 12, dar s-a intarziat cateva minute pentru ca premierul Ludovic Orban a tinut sa dea declaratii despre ordonantele de urgenta adoptate marti seara.Dezbaterile au fost marcate de replici acide, dar si de atacuri suburbane, venite dinspre ambele tabere.