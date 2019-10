Iohannis convoaca vineri partidele la consultari si ia in calcul alegerile anticipate

LIVE TEXT

Seful statului a prezentat deja cateva criterii pentru viitorul guvern care va avea de rezolvat urgent chestiuni extrem de importante, de la desemnarea unui candidat eligibil pentru functia de comisar european, la organizarea alegerilor prezidentiale ce vor avea loc peste o luna. Este insa greu de crezut ca procedurile vor fi parcurse intr-un timp asa scurt pentru a fi instalat un nou guvern.In incheiere, presedintele a avut un mesaj pentru romani, indemnandu-i sa iasa in continuare in numar cat mai mare la vot, pentru ca acum a fost castigata doar o batalie cu PSD, nu si razboiul.238 de parlamentari de la toate partidele, inclusiv PSD, au votat pentru demiterea Guvernului. Victoria a fost anuntata de liderul PNL Ludovic Orban, care a spus insa ca nu este o zi de bucurie pentru el, cel care va fi propus de partidul sau sa fie premier, pentru ca "guvernarea Romaniei este un lucru mult prea grav".Urmeaza acum ca Parlamentul sa emita hotararea de demitere a Guvernului, sa se desfasoare consultarile de la Cotroceni, iar la finalul lor Iohannis sa anunte premierul desemnat. Acesta isi va face echipa sa si va merge in Parlament sa obtina votul de incredere. Urmatoarele alegeri parlamentare vor avea loc in toamna lui 2020, insa mai multe voci din Opozitie, in frunte cu cei de la USR, au cerut alegeri anticipate.In ce priveste calendarul consultarilor, primii vor intra cei de la PNL, la ora 11:00, urmati la 11:30 de delegatia USR, la 12:00 de cea a UDMR. La 12:30 sunt asteptati cei de la PMP, la 13:00 cei din partidul lui Victor Ponta, la 13:30 urmeaza delegatia lui Calin Popescu Tariceanu, la 14:00 se duc reprezentantii minoritatilor nationale si la 14:30 cei de la PSD. In afara de PNL, pana acum partidele nu au confirmat participarea.- Buna ziua!- Rezolvat! Astazi a castigat Romania. Astazi votul romanilor dat pe 26 mai la referendum a fost intru totul si pe deplin respectat.- Caderea Guvernului PSD e rezultatul firesc al reactiei intregii societati fata de abuzurile si incompetenta acestui guvern.- Felicit PNL pentru aceasta motiune de cenzura si efortul pentru a gasi sprijin pentru acest demers.- Felicit si celelalte partide de opozitie, care au pus umarul la indepartarea acestui guvern esuat.- Am reusit sa blocam dezastrul PSD. Ma bucur ca ratiunea a prevalat.- E un semn de maturitate politica pentru ca orice zi cu Guvernul Dancila insemna pentru Romania o zi pierduta.- Maine, incepand cu 11:00, voi convoca partidele la consultari, pentru ca avem nevoie urgenta de un nou guvern.- Voi propune o solutie de Executiv cu un mandat foarte clar, care sa asigure guvernarea pana la viitoarele alegeri parlamentare, indiferent cand se vor desfasura acestea.- Alegerile anticipate se pot face doar daca exista consens al formatiunilor. La consultari voi constata in ce masura exista acest consens.- Din acest moment, prioritara devine punerea in aplicare a celei mai bune solutii constitutionale.- Sunt chestiuni care necesita o rezolvare urgenta. Romania are nevoie de un buget corect pentru anul viitor. Trebuie sa facem o nominalizare de comisar european care sa respecte standardele de profesionalism si credibilitate. Trebuie organizate corect alegerile prezidentiale.- Batalia cu PSD nu s-a incheiat aici. De aceea, e nevoie ca romanii sa iasa in numar cat mai mare la vot.- Va multumesc!