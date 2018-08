Iohannis critica declaratiile Guvernului despre rectificare: E inadmisibil, un exercitiu cinic de manipulare

Guvernul cere urgent rectificare. Spune ca se blocheaza tara si da vina pe Iohannis

Ziare.

com

Totodata, seful statului a subliniat ca este inadmisibil ca anumiti membri ai Guvernului acrediteaza teme false care conditioneaza de rectificarea bugetara o serie de cheltuieli esentiale.Potrivit lui Iohannis, aceasta abordare reprezinta un exercitiu cinic de manipulare a opiniei publice."Este inadmisibil ca membrii Guvernului acrediteaza teme false, care conditioneaza de rectificarea bugetara o serie de cheltuieli esentiale, cum ar fi plata pensiilor sau achizitiile de medicamente.Vina pentru situatia bugetara critica in care se afla acum Guvernul apartine in totalitate ministrilor care la inceputul anului nu au fost capabili sa faca estimari corecte cu privire la fondurile necesare ministerelor pe care le coordoneaza", a afirmat presedintele Klaus Iohannis, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Totodata, seful statului afirma ca a tras in repetate randuri semnale de alarma in legatura cu sustenabilitatea precara a bugetului anului 2018, fiind evidenta subfinantarea anumitor capitole de cheltuieli."De exemplu, in privinta constrangerilor pe care Guvernul le invoca, cum ar fi cele referitoare la cheltuielile cu medicamentele, trebuie cunoscut faptul ca tocmai prevederile rectificarii bugetare vulnerabilizeaza buna functionare a aprovizionarii cu medicamente: la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, rectificarea bugetara propusa de Guvernul PSD a insemnat taieri de 2,5 miliarde lei de la capitolul "bunuri si servicii" - din care sunt achizitionate medicamentele, pentru ca banii sa fie directionati la transferuri, pentru plata salariilor.Din dorinta de a bifa respectarea tintelor asumate in privinta deficitului, proiectul de buget a subestimat anumite categorii de cheltuieli, care urmau sa primeasca abia ulterior resursele financiare necesare. Insa", mai afirma Klaus Iohannis.La finalul saptamanii trecute, Guvernul a transmis un comunicat in care afirma ca fara aprobarea rectificarii este pusa in pericol plata pensiilor , alocatiilor pentru copii, indemnizatiilor de crestere a copilului, stimulentelor de reinsertie pentru mame, dar si a tuturor salariilor, fiind mentionate specific cele din sistemul public de sanatate, dar si orele suplimentare ale angajatilor MAI care asigura ordinea si linistea publica.Totodata, Executivul sublinia ca vina pentru acest blocaj ii apartine presedintelui Iohannis, care a pus abia pe 4 septembrie sedinta CSAT in care sa se discute avizele necesare rectificarii bugetare.Mai mult, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a precizat zilele trecute ca este foarte important ca rectificarea bugetara sa fie aprobata cat mai repede, precizand ca amanarea ei poate avea repercursiuni importante In acest sens, el a dat exemplul unui copil care are nevoie de tratament urgent si pentru care, spune ministrul, s-a cerut o anumita suma la rectificare."Am dat saptamana trecuta un comunicat pe schemele de ajutor de stat pentru mediul economic. Noi trebuia sa primim la Ministerul de Finante din 27 august propuneri din partea firmelor, in special cele romanesti, pe proiecte de finantari pentru minimum 3 milioane de euro. Astazi, noi am amanat pana pe 10 septembrie acest termen, deci iata o intarziere.A doua chestiune este un caz foarte grav pe care trebuie sa-l aduc in atentia opiniei publice. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, are un caz foarte grav la minister: un copil de 8 sau 9 luni care are nevoie de un tratament urgent, pentru ca sufera de o boala rara, si pentru care vindecare s-a cerut o anumita suma la rectificare, s-a propus de noi, ca Minister de Finante, suma respectiva, dar rectificarea asteapta pana pe 4 septembrie. E viata unui om in joc. Mai sunt probleme nationale de sanatate pentru care Ministerul Sanatatii a cerut sume", a subliniat oficialul.