Iohannis critica MAI in vremea lui Carmen Dan. Replica fostului ministru

Carmen Dan reactioneaza la criticile lui Iohannis

Ziare.

com

Iohannis a afirmat ca reprezentantii MAI sunt o componenta esentiala a sistemului de securitate nationala, iar activitatea pe care o desfasoara are un impact direct asupra vietii si sigurantei romanilor."Aveti onoranta misiune de a proteja oamenii si de a asigura un climat social de echitate si de echilibru. O natiune se dezvolta atunci cand cetatenii au incredere in autoritati si in capacitatea acestora de a le apara drepturile si libertatile civice, cu respectarea legilor si a Constitutiei.Tocmai de aceea, rolul dumneavoastra este fundamental si va incurajez sa nu va abateti niciun moment de la a va face profesia cu responsabilitate si competenta", a spus Iohannis.El a mentionat ca MAI are o contributie importanta si la misiuni si operatii care se desfasoara in afara tarii, sub egida Uniunii Europene, OSCE, NATO si ONU, iar fortele romane trimise in aceste zone sunt apreciate de partenerii internationali si au creat tarii noastre o buna imagine externa.Totodata, Iohannis a subliniat implicarea semnificativa a MAI, in anul 2019, la indeplinirea obiectivelor in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, modul in care a sprijinit desfasurarea, la Sibiu, a Summit-ului informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, precum si organizarea vizitei oficiale in Romania a papei Francisc."Totodata, corectitudinea si vigilenta cu care v-ati indeplinit rolul conferit de lege pe parcursul celor trei runde de alegeri care au avut loc in 2019 au facut ca procesul electoral sa se desfasoare fara incidente, cu respectarea normelor si a principiilor democratice", a mentionat el.Seful statului a amintit si eforturile insemnate ale MAI pentru prevenirea si combaterea fenomenului migratiei ilegale, pentru securizarea frontierelor de stat si a frontierei comune a Uniunii Europene, precum si pentru managementul situatiilor de urgenta., de coordonare si chiar lipsa de profesionalism, in contextul unor situatii precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august 2018.Institutia dumneavoastra are obligatia sa isi faca o autoevaluare profunda, pentru a identifica factorii care au dus la situatiile pe care le-am mentionat si sa ia toate masurile necesare pentru remedierea cat mai rapida a problemelor. Nu poate exista nicio abatere a Ministerului Afacerilor Interne de la menirea sa fundamentala, aceea de a proteja si apara cetatenii romani", a punctat Iohannis.El a adaugat ca MAI trebuie sa actioneze in interesul cetateanului, al comunitatii si in sprijinul institutiilor statului, iar obiectivul fundamental este acela ca legea sa fie respectata, iar cetatenii sa se simta in siguranta, avand deplina incredere in institutiile care au misiunea sa ii apere si sa ii protejeze."Este imperativ ca factorii de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sa constientizeze pe deplin responsabilitatea pe care o au fata de romani si sa depuna toate eforturile necesare modernizarii si eficientizarii institutiei.", a mai spus Iohannis.Potrivit acestuia, profesionalismul si competenta fortelor de interventie, prevenirea si anticiparea, decizia precisa si capacitatea de reactie a specialistilor si a fortelor de ordine publica sunt elemente indispensabile in realizarea cu succes a sarcinilor care revin MAI."Sunt increzator ca obiectivele pe care le-ati stabilit pentru anul 2020 vor fi indeplinite, in acord cu documentele strategice nationale, cu prevederile legale in vigoare si cu misiunea institutiei dumneavoastra.Este esential sa creasca siguranta in spatiile scolare si in apropierea acestora si sa fie prevenite si stopate orice activitati ilicite care pun in pericol sanatatea si integritatea tinerei generatii", a sustinut Iohannis.Presedintele crede ca trebuie facute eforturi si pentru dezvoltarea de noi instrumente care sa asigure gasirea si salvarea persoanelor aflate in pericol si extinderea sistemelor alternative de instiintare si avertizare a populatiei ori de informare sistemica.", a spus Iohannis, mentionand ca pentru a avea rezultate optime este nevoie de suficient personal, de echipamente moderne si performante, de o legislatie adusa la zi si eliminarea barierelor birocratice.Potrivit lui Iohannis, finalizarea procesului de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen, consolidarea Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, protectia infrastructurilor critice nationale, cresterea rezilientei nationale si, nu in ultimul rand, protectia civila a populatiei si a bunurilor trebuie sa ramana prioritare in lista obiectivelor MAI."In contextul actual, al combaterii raspandirii infectiei cu coronavirus, va cer sa vegheati cu responsabilitate, dar si cu calm, la intarirea controlului la frontierele maritime, aeriene si terestre.", le-a transmis el reprezentantilor MAI.El a mai spus ca exigentele pe care cetatenii le au fata de actiunile institutiei sunt ridicate.Dupa declaratiile sefului statului, fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a reactionat pe Facebook."Ce a ajuns bilantul MAI... O ocazie pentru doi fosti primari sa barfeasca o femeie!", a scris Carmen Dan pe Facebook.